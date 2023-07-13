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На саммите НАТО Зеленский заявил о трех приоритетных вопросах для Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Президент Украины Зеленский на саммите НАТО заявил о трех приоритетных вопросах для его страны, которые связаны с приглашением страны в Североатлантический блок, вооружением и гарантиями безопасности для Киева.

"В нашей повестке дня на сегодня у нас три приоритетных вопроса. Первый — пакеты вооружений, новые пакеты вооружений для поддержки нашей армии на поле боя", — сказал он представителям прессы.

"Мы слышим, что у нас будет приглашение, когда этого позволят меры безопасности. Я хочу обсудить с нашими партнерами все эти вопросы", — отметил президент Украины.

Как заявил Зеленский, третий вопрос, который будет обсужден 12 июля, — гарантии безопасности до присоединения Украины к НАТО.

Главы стран Североатлантического блока приняли резолюцию о долгосрочной поддержке Киева, состоящей из трех частей. По словам Йенса Столтенберга, генсека альянса, в пакет входит план поддержки для обеспечения совместимости с альянсом, организация Совета "НАТО-Украина" и изменения плана действий по присоединению, что сократит процесс вступления в блок с двух этапов до одного.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Украина
Проекты
NATO
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