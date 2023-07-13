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ТАСС

Норвегия намерена поставить Киеву дополнительные ЗРК NASAMS и БПЛА своего производства

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ЗРК NASAMS
ЗРК NASAMS.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/Ministerie van Defensie

Помимо военной техники, Осло направит продовольствие для украинских военных

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Норвегия в рамках нового пакета помощи предоставит Украине дополнительные единицы ЗРК NASAMS и беспилотные летательные аппараты собственного производства Black Hornet. Об этом в среду сообщил министр обороны королевства Бьорн Арильд Грам.

"Правительство решило осуществить дополнительную поставку NASAMS, включающую две системы управления, две пусковые установки и запасные части. <...> Это повысит эффективность уже переданных Украине ЗРК", - заявил он. Министр добавил, что Норвегия направит Киеву 1000 беспилотников Black Hornet, разработанных норвежской компанией Teledyne FLIR.

Помимо военной техники, Норвегия намерена направить продовольствие для украинских военных. По словам Грама, королевство передаст Украине 150 тыс. пайков. 

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Страны
Норвегия
Украина
Продукция
NASAMS
PD-100
Проекты
БПЛА
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