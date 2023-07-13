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ТАСС

CNBC: ракетный двигатель Blue Origin взорвался через 10 секунд в ходе испытаний в июне

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BE-4
Еще не квалифицированный для полетов двигатель BE-4 на фабрике ULA в городе Декейтер, штат Алабама. Два экземпляра этих агрегатов поступили от Blue Origin в июле и использовались для примерки на первый летный Vulcan Centaur, который должен стартовать в первом квартале 2022 года.
Источник изображения: ©ULA, Twitter

Представители компании сообщили, что специалисты уже "установили причину неполадок и работают над их устранением"

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Ракетный двигатель американской компании Blue Origin, принадлежащей предпринимателю Джеффу Безосу, взорвался во время испытаний 30 июня. Об этом в среду сообщил телеканал CNBC со ссылкой на источники.

По данным телеканала, двигатель BE-4 взорвался через 10 секунд после начала тестового пуска в Техасе. Представители Blue Origin сообщили CNBC, что специалисты уже "установили причину неполадок и работают над их устранением".

Планировалось, что после окончания испытаний в июле двигатель должны были передать компании по выведению космических аппаратов на орбиту United Launch Alliance (ULA) для запуска ракеты Vulcan. В Blue Origin заявили, что тестирование двигателей продолжится и все обязательства перед клиентами будут выполнены до конца года.

ULA стремится как можно скорее запустить ракету Vulcan, чтобы завершить ее сертификацию Космическими силами США, поскольку компания собирается вывести из эксплуатации действующие ракеты Atlas V и Delta IV Heavy. Несмотря на опасения, что инцидент отложит запуск ракеты, представители ULA сообщили CNBC, что компания не отменит планы запуска.

Компания Blue Origin была основана владельцем Amazon Джеффом Безосом в 2000 году. Blue Origin занимается производством космических аппаратов и ракет-носителей большой грузоподъемности, а также ракетных двигателей для ULA и других заказчиков. 

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Страны
США
Продукция
Atlas V
BE-4
Компании
Blue Origin
ULA
Проекты
Vulcan РН
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