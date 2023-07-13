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ТАСС

Швеция и Украина подписали договор, позволяющий Киеву тестировать истребитель Gripen

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Самолет ВВС Швеции JAS 39 Gripen
Самолет ВВС Швеции JAS 39 Gripen.
Источник изображения: © AP Photo / Bela Szandelszky

Швеция также окажет помощь в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16

СТОКГОЛЬМ, 12 июля. /ТАСС/. Швеция и Украина подписали два соглашения о военном сотрудничестве. Первое открывает возможность обмена секретной информацией в области безопасности и позволит Украине опробовать шведский истребитель Gripen, второе предоставляет Украине доступ к шведской военной технике и возможность размещать заказы на вооружения при поддержке Швеции, сообщает в среду телеканал SVT.

Соглашение об обмене информацией подписали министры обороны Швеции и Украины Пол Йонсон и Дмитрий Кулеба.

"В августе мы начнем вводную подготовку к системе Gripen, и через несколько недель украинские летчики смогут опробовать Gripen и поработать на тренажерах", - рассказал Йонсон. Также Швеция окажет помощь в подготовке украинских пилотов, осваивающих американские истребители F-16. Королевство не имеет на вооружении этих машин, но предоставит воздушное пространство для учебных полетов.

Второе соглашение, заключенное с управлением материального обеспечения Минобороны Швеции, позволит Украине осуществлять закупки военной техники, что будет способствовать ускорению ее поставок.

Начиная с февраля 2022 года Швеция оказала Украине помощь на сумму 21,5 млрд крон ($1,9 млрд), в том числе гуманитарную - на 1,9 млрд крон ($177 млн), 750 млн крон ($70 млн) были предоставлены на восстановление и 316 млн крон ($29,5 млн) - на проведение реформ, около 16,9 млрд крон ($1,57 млрд) - на военную поддержку. 

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Gripen NG
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