В Польшу доставлены первые самолеты FA-50GF

ЦАМТО, 12 июля. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак 10 июля сообщил о доставке в Польшу первой пары легких боевых самолетов FA-50GF (Gap Filler), заказанных в Республике Корея для ВВС страны.

По заявлению министра, они заменят постсоветскую технику и усилят боевой потенциал ВВС.

Как сообщал ЦАМТО, 16 сентября 2022 года МНО Польши заключило с южнокорейской компанией Korean Aerospace Industries (KAI) два исполнительных контракта на приобретение легких боевых самолетов FA-50 для ВВС страны.

Предметом первого контракта стоимостью около 705 млн. долл. является поставка 12 легких боевых самолетов FA-50 в конфигурации, аналогичной заказанной ВВС Республики Корея, вместе с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Самолеты должны быть поставлены ВВС Польши во второй половине 2023 года, а поставки всех компонентов будут завершены к концу 2025 года.

Предметом второго контракта на сумму около 2,3 млрд. долл. является поставка 36 легких боевых самолетов FA-50PL с пакетами обучения, логистики и технической поддержки. Эти самолеты будут выполнены в конфигурации, соответствующей специфическим требованиям ВВС Польши. Поставки начнутся в 2025 году и будут завершены к концу 2028 года. Позднее первые 12 поставленных FA-50 будут модернизированы до стандарта FA-50PL.

Выкатка первого FA-50GF состоялась 7 июня 2023 года на предприятии KAI в Сачхоне.

По данным KAI, FA-50PL будет модернизирован, включая увеличение дальности полета за счет функции дозаправки в воздухе, оснащение усовершенствованной РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием, а также расширенным пакетом вооружений класса "воздух-поверхность" и "воздух-воздух".

Приобретенные в Республике Корея FA-50 совместимы с ранее закупленными ВВС Польши самолетами F-16C/D Блок.52.+ и законтрактованными самолетами пятого поколения F-35A. Как предполагается, FA-50 дополнят флот имеющихся F-16 и вместе с 32 истребителями F-35A "Лайтнинг-2" заменят состоящие на вооружении МиГ-29 и Су-22.