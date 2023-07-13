Партия ЗРК "Тор-М2" поступила на вооружение в мотострелковое соединение ЦВО

ЦАМТО, 12 июля. Партия зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" поступила на вооружение в зенитный ракетный дивизион мотострелкового соединения Центрального военного округа (ЦВО).

"Тор-М2" обладает высокой эффективностью по противодействию различным типам воздушных угроз: самолетам, вертолетам, беспилотным летательным аппаратам и крылатым ракетам на малой дальности. Кроме того, ЗРК отличается высокой маневренностью, мобильностью и простотой эксплуатации, что позволяет эффективно применять его в различных условиях. Комплекс включает в себя высокотехнологичные радары для обнаружения, определения и сопровождения целей, а также ракеты-перехватчики с уникальными характеристиками.

Боевая машина способна работать в любых метеоусловиях и в любое время суток, а также вести огонь на ходу, что позволяет прикрывать сухопутные соединения на марше, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.