Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал предприятия ОПК Татарстана

Бронеавтомобиль сопровождения "Напарник" на базе защищенного автомобиля К-4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4) с боевым модулем БМ-30-Д (32Б01) в экспозиции в цеху АО "Ремдизель" (Набережные Челны).

ЦАМТО, 12 июля. Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан.

Сергей Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил АО "Ремдизель", которое ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КамАЗ". На "Ремдизеле" министр осмотрел различные образцы бронетехники, в частности, КамАЗы с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ.

"Сейчас все идет по графику, но надо увеличивать темпы, – сказал Сергей Шойгу во время посещения "Ремдизеля". На совещании, которое прошло на Камском автозаводе, он обратился к работникам предприятия: "Я хотел бы поблагодарить тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах, – работаете достаточно эффективно, энергично". Министр отметил роль специальной военной автомобильной техники в СВО, в том числе грузовых автомобилей с повышенной бронезащитой, которые производит КамАЗ. Он поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ рассмотреть вопрос о формировании с КамАЗом рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Глава военного ведомства также заявил на совещании о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ.

"Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро", – заявил министр.

Рустам Минниханов поблагодарил Сергея Шойгу за приезд в Татарстан, пообещал, что предприятия ОПК республики выполнят гособронзаказ. Глава Татарстана назвал это важнейшей государственной задачей.

В столице Татарстана С.Шойгу и Р.Минниханов посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов "Ансат" и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8. Кроме того, министр обороны РФ и глава Татарстана посетили АО "Казанский оптико-механический завод".

Это предприятие выпускает дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки. Министру представили образцы, поступающие в войска по гособоронзаказу, а также перспективные разработки.

Также Сергею Шойгу показали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными точностными характеристиками применения средств поражения.

Кроме того, министр проинспектировал Казанский авиационный завод им. Горбунова, который осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

На Казанском авиазаводе министру доложили, что в этом году Вооруженные Силы РФ получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160. Также его проинформировали, что ведется производство еще двух Ту-160, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.