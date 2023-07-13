Зеленский отдал Украину фонду инвестиций BlackRock из США: что теперь будет

О содержании "контракта на восстановление Украины", который Зеленский подписал с американским фондом BlackRock и банком JP Morgan, ходило много слухов, пишет итальянское издание L'Antidiplomatico. Но только сейчас проступают контуры этого грандиозного соглашения. По сути, Украину продают Западу за долги.

Восьмого мая этого года украинское руководство в Киеве во главе с Зеленским и американская компания Black Rock Financial Market Advisory подписали соглашение о создании Фонда развития Украины. С формальной точки зрения, речь идет всего лишь о деятельности, нацеленной на то, чтобы привлечь инвестиции в энергетический сектор Украины, в украинскую инфраструктуру и сельское хозяйство.

На самом же деле это соглашение открывает путь к полной распродаже главных секторов украинской экономики, включая ту ее часть, которая до сих пор принадлежит государству. Причем начнут распродажу со знаменитых украинских черноземов, а также с электрической сети страны. С точки зрения Киева, цель заключенного соглашения – получить возможность расплатиться с огромными долгами, которые Украина набрала у западных кредиторов. Прежде всего это долги за поставленное оружие и "финансовую помощь".

Тут нужно сделать примечание: ничего особенно нового в соглашении с BlackRock нет, это соглашение лишь продолжает и расширяет распродажу стратегических секторов украинской экономики, начатую еще предыдущим главой киевского режима, - Петром Порошенко. Список украинских компаний, к которым проявляла интерес империя Black Rock, включает такие гиганты, как Metinvest, DTEK (энергетика), PrJSC MHP (сельское хозяйство), Нафтогаз, Укрзализныця, Укравтодор, Укрэнерго.

По заключенным соглашениям, 17 миллионов гектаров украинской земли (из 40 миллионов, официально значащихся по кадастру) уже стали собственностью компаний Cargill, Dupont и Monsanto.

BlackRock является, помимо прочих видов своей деловой активности, крупнейшим фондом в мире, управляющим личными накоплениями. Его общая капитализация на начало этого года (1 января 2023 года) оценивалась в 9 триллионов долларов. Это огромная сумма, сравнимая с ВВП Германии и Франции, вместе взятых. И общеизвестно, что такая огромная финансовая ценность придает фонду BlackRock соответствующее политическое влияние.

Вот в чем проявляется это влияние. BlackRock является акционером крупнейших финансовых и фармацевтических компаний (Big Pharma), держит Black Rock и акции гигантов американского военно-промышленного комплекса (ВПК) и медиа-индустрии. Black Rock – спонсор Всемирного банка, Black Rock является оператором программ американского центробанка (Федерального резерва) по покупке облигаций крупных компаний.

Здание Федерального резерва в Вашингтоне. Источник: © East News / Chuck Myers/MCT/Sipa USA

Высокопоставленные управленцы BlackRock (так называемые топ-менеджеры) являются людьми, вхожими в Белый Дом, а некоторые из них умудрились занять высокие посты в президентской администрации. Назовем замминистра финансов Валли Адейемо (Wally Adeyemo), член администрации Eric Van Nostrand, а также Майк Пайл (Mike Pyle) – главный экономический советник госпожи вице-президента Камалы Харрис. В конце февраля 2023 года Брайан Диз (Brian Deese), тоже бывший сотрудник BlackRock, стал главой Национального экономического совета. Томас Дониллон (Thomas Donillon), глава исследовательского центра BlackRock, в течение долгого времени занимал пост советника Барака Обамы по национальной безопасности. И вот какое интересное совпадение: его брат Майк Дониллон возглавлял предвыборную кампанию Джо Байдена. А после ее удачного завершения Майк тоже стал советником в администрации Белого Дома – но теперь уже при президенте Джо Байдене.

Но действует и обратный процесс: среди топ-менеджеров BlackRock есть несколько бывших госслужащих, включая бывших сотрудников ЦРУ и инвестиционного фонда In-Q-Tel, который участвует в финансировании главной разведывательной службы ЦРУ.

Тесные отношения с Киевом у компании BlackRock сложились осенью 2022 года. В мае текущего года они были формализованы: американский частный фонд BlackRock, в соответствии с удивившими многих соглашениями с Киевом, стал оператором украинских фондов, в которые складывалась так называемая "международная помощь" Украине. По факту это означало, что многие стратегические украинские предприятия, включая формально находящиеся в государственной собственности, переходили под контроль транснациональных корпораций. По договоренности с украинскими властями, BlackRock теперь будет управлять и украинским внешним долгом, который, по данным украинского минфина, на момент заключения соглашения в конце марта 2023 года достиг 132 миллиардов долларов, то есть 89% ВВП Украины.

Сотрудник российского Института США и Канады Владимир Васильев высказал мысль, что Вашингтон таким образом может готовиться к дефолту Украины. То есть в случае приближения украинского дефолта было бы логично поручить в этот процесс BlackRock – "для обслуживания долга и для управления переходящими в счет этого долга под чужое управление активами". Наши украинские источники указывают, что в этот процесс могут включиться многие известные на Украине лица, неоднократно обвинявшиеся в коррупции: среди прочих это бывшая глава украинского Центрального банка Валерия Гонтарева, экс-министр финансов Украины Наталья Яресько (гражданка США) и миллиардер Виктор Пинчук.

В этом контексте, отмечает в российской газете "Известия" ее обозреватель Андрей Кузьмак, об очень многом говорят открытые данные статистики компании Forbes, занимающейся расчетом личных состояний по всему миру. По этим данным, в 2022 году, во время "знакомства" с BlackRock, личное состояние Владимира Зеленского более чем удвоилось: оно возросло с 650 миллионов долларов до 1,5 миллиарда долларов.

Политический обозреватель Александр Дудчак отмечает, что эта ситуация является типичной для установившегося в результате переворота 2014 года украинского режима. Вот по какой схеме развиваются события: Киев оказывается не в состоянии выплачивать внешние долги, и тогда западные партнеры получают возможность компенсировать себе потери за счет украинских промышленных активов или земли. Опыт, отмечает Дудчак, уже есть: в 2010 году, когда фактически обанкротилась Греция, Берлин взялся "сопровождать" продажу Афинами государственной собственности и даже "не нужных" Греции островов, чтобы покрыть долги страны. Кузьмак приводит и другие примеры действий, аналогичных формуле, примененной нынешним националистическим режимом в Киеве: именно так выплачивались долги Аргентины, Эквадора и Мексики, причем в случае Мексики Black Rock получил за долги контроль надо всей пенсионной системой страны.

Российское издание Forbes заметило, что после создания вышеупомянутого "Фонда развития Украины" из иностранных источников вместе с BlackRock управлением этого фонда занялся и американский финансовый гигант JP Morgan Chase. Очевидно, это привлекательный кусок: в "Фонд развития Украины" должны складываться деньги на восстановление Украины после конфликта, а Всемирный банк уже оценил необходимые для этого средства в 411 миллиардов долларов. А ведь по ходу военных действий разрушения увеличатся, так что никто не знает, насколько еще вырастет потребность в деньгах фонда.

А теперь приведем российскую точку зрения на "соглашение" между Киевом и BlackRock. В минувшем мае секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предположил, что в планы американцев может и не входить сохранение "постконфликтной" Украины в качестве жизнеспособного государства. Фонды BlackRock и Franklin Templton имеют репутацию "стервятников". Они специализируются на покупке активов по низкой цене после того, как их хозяева оказываются в состоянии финансовой несостоятельности: из-за банкротство, внезапного отсутствия денег на текущие расходы и т.д. Воспользовавшись кратковременным снижением цены, фонды-стервятники, покупают задешево, а продают после – за дорого. Именно в таком состоянии оказалась Украина после переворота 2014 года и последовавших за ним событий. Остатки украинских промышленных предприятий и земля продаются почти что за гроши – чтобы потом оказаться перепроданными. "Зеленский что, не отдает себе в этом отчета? – задается вопросом украинский политолог Александр Роджерс. – Может, он и отдает себе в этом отчет. Но для него последствия не имеют значения: он свою долю от этой трансакции получит на счет в каком-нибудь британском офшоре…"

Получается, что Украина для ее западных "спасителей" является лишь коммерческим проектом. Тут уместно вспомнить, что, когда завоеванием Украины занимался Гитлер, он первым делом организовал вывоз в Германию плодородных украинских черноземов – прямо на грузовых поездах. Американцы действуют по-другому: они на месте покупают интересующие их черноземы. А компании типа BlackRock являются реальными бенефициарами конфликта, именно они греют на военных действиях руки. Ведь именно конфликт "вынудил" Киев продавать лучшие земли и другие активы.

Украина сейчас закредитована по горло, и чтобы хоть как-то разделаться с долгами она готова продать "западным партнерам" лучшие ресурсы, иногда действуя по схеме "возвращаю долги натурой". Это выгодно кредиторам: во всем мире растут цены на продукты питания. Есть лишь один риск: никто точно не знает, до каких пределов будет развиваться российская "специальная военная операция".

В конце процитируем Алексея Журавлева – заместителя председателя комитета по обороне Государственной Думы. По его мнению. США и ЕС на Украине интересуют только ее природные ресурсы, от урана до черноземов. А западные обещания принять страну в ЕС и НАТО – это та самая морковка, которую нарочно подвешивают перед мордой осла, чтобы он быстрее бежал вперед. Все так называемые союзники Украины хотят поживиться из ее амбаров – и США, и Польша, и Германия. Вот только они торопятся, поскольку драгоценное время уходит, и скоро они рискуют остаться ни с чем.

Фабрицио Поджи (Fabrizio Poggi)