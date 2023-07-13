NYT: администрация Байдена обсуждает возможность поставить Украине ракеты ATACMS

Как сообщили представители оборонного сектора США, арсенал ATACMS относительно небольшой

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Чиновники администрации президента США Джо Байдена обсуждают, поставлять ли Украине тактические баллистические ракеты ATACMS. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания в США и Европе, в администрации Байдена идут "непубличные дискуссии" относительно поставок Киеву ATACMS. Представители оборонного сектора США сообщили газете, что арсенал ATACMS относительно небольшой, эти ракеты предназначены для других планов Пентагона. Как указала представитель компании - разработчика ракет Lockheed Martin, всего с 1980-х годов было изготовлено около 4 000 ATACMS. "Передача их Украине поставит под угрозу готовность [ВС США] в других горячих точках", - полагает издание.

Газета указывает, что Соединенные Штаты пока не решаются передать Киеву ракеты, хотя и признают, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

Ранее о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия сообщили власти Великобритании и Франции. Дальность действия ATACMS составляет около 190 миль (чуть более 300 км), что на 40 миль (64 км) больше, чем у ракет, поставляемых Лондоном и Парижем.

7 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США еще не приняли решения, передавать ли Украине ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км.