БДК "Адмирал Невельской" и тральщик "Яков Баляев" ТОФ провели учения на Камчатке

Экипажи отработали задачи по уничтожению противокорабельных морских мин в акватории Японского моря

ТАСС, 12 июля. Большой десантный корабль (БДК) "Адмирал Невельской" и морской тральщик (МТЩ) "Яков Баляев" Тихоокеанского флота (ТОФ) провели совместные учения у берегов Камчатки, сообщила в среду пресс-служба флота.

"На первом этапе учения экипаж БДК отработал погрузку на борт личного состава морской пехоты ТОФ, а также военную технику и вооружение. Личный состав тральщика обеспечил проводку за тралами большого десантного корабля при выходе из пункта базирования. На втором этапе учения экипаж МТЩ отработал задачи по очистке района от противокорабельных морских мин, обеспечив десантному кораблю безопасный проход через минные заграждения в акватории Японского моря", - говорится в сообщении.

Артиллерийские расчеты морского тральщика "Яков Баляев" также выполнили стрельбу из штатных 12,7-миллиметровых пулеметов "Корд" по условным плавающим минам. Для создания обстановки, максимально приближенной к боевой, на учениях были использованы средства имитации подрыва глубоководных мин.