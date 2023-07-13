РВСН на учениях в Алтайском крае применили дроны против условных диверсантов

Подразделения охраны и разведки своевременно нейтрализовали "противника" на дальних подступах к позициям

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Подразделения разведки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в ходе учений в Алтайском крае для обнаружения условных диверсионных групп задействовали беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"На маршрутах боевого патрулирования для обнаружения диверсионных групп в позиционном районе соединения и охраны подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" применяется широкая линейка беспилотных летательных аппаратов. БПЛА в режиме передачи прямого видеосигнала обнаружили все условные диверсионно-разведывательные группы, проводящие минирование дорог на маршрутах движения колонн", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что "диверсантам" не удалось сорвать подготовку к выполнению учебно-боевой задачи. Подразделения охраны и разведки РВСН своевременно нейтрализовали их на дальних подступах к полевым позициям.

В министерстве пояснили, что расчеты подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс" в рамках маневренных действий выполняют задачи по совершению марша, рассредоточению агрегатов со сменой полевых позиций, инженерному оборудованию позиций, организации маскировки и боевого охранения. Ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах для повышения скрытности агрегатов комплекса "Ярс".