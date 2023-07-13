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Известия.ru

Военнослужащие рассказали о возможностях «Красухи-С4» побеждать врага в РЭБ

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Военнослужащие подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа (ЦВО) подавили радиоэлектронные средства противника в ходе боевой работы расчетом «Красуха–С4». О том, как это было, 12 июля показали в Минобороны РФ.


Комплексом РЭБ проведено сканирование воздушного пространства для обнаружения и классификации воздушных объектов. При выявлении противника военнослужащие подавили его бортовую радиолокационную станцию (РЛС), принадлежащую разведывательному летательному аппарату самолетного типа.

«В результате тесного взаимодействия с системами противовоздушной обороны (ПВО) мы обнаружили цели класса самолетов МиГ-27 и беспилотные летательные аппараты, которые попадают под наши частоты. В ходе нашей работы, даже если самолет летит на низких высотах, вынуждаем его набирать высоту, в результате чего он становится уязвимым для средств ПВО», — объяснил принципы работы оператор станции помех «Красуха-4» с позывным Ирис.

«Красуха–С4» — это комплекс, который подавляет радиоэлектронные средства противника, находящиеся на бортах самолетов неприятеля. После их подавления противник не способен вести активную радиолокационную разведку, осуществлять точечное бомбометание и причинять активный урон, рассказал командир роты радиопомех с позывным Глухарь.

«Принцип действия заключается в том, что противник осуществляет разведку бортовой радиолокационной станцией, которая находится на самолете, мы создаем активные помехи, после чего противник не способен увидеть на своем радаре, по чему он прицеливается и по чему хочет ударить», — добавил он.

Тактико-технические характеристики комплекса «Красуха-С4» позволяют обнаруживать и сопровождать все виды воздушных целей, включая движущиеся на низкой высоте. Антенно-мачтовые устройства комплекса работают в любом направлении и поднимаются под любым углом.

Это позволяет передавать радиосигнал без ограничений по азимуту и углу места. Поэтому подразделения РЭБ способны эффективно противодействовать противнику и обеспечивать безопасность воздушного пространства за счет подавления его радиолокационных средств, пояснили в Минобороны.

9 июня в силовых структурах Запорожской области сообщили, что российские силы радиоэлектронной борьбы посадили три украинских беспилотных летательных аппарата с боеприпасами ПГ-7Л, летевших в направлении Запорожской атомной электростании (ЗАЭС). После принудительной посадки беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) были обследованы специалистами-взрывотехниками.

7 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что силы противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы ночью отразили атаку украинских беспилотников. По его словам, никакие объекты в городе не пострадали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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