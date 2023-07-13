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ТАСС

Страны НАТО поддержали "формулу мира" Зеленского и потребовали вывода войск РФ

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: AP Photo/ Efrem Lukasky

Страны альянса заявили о приверженности идее "достижения справедливого и длительного мира, который будет поддерживать принципы, изложенные в Уставе ООН"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта. Об этом говорится в итоговом заявлении саммита альянса в Вильнюсе.

"Мы приветствуем и поддерживаем стремление президента Зеленского изложить принципы такого мира в его "формуле мира", - сказано в документе.

Страны НАТО заявили о приверженности идее "достижения справедливого и длительного мира, который будет поддерживать принципы, изложенные в Уставе ООН, а именно суверенитет, территориальную целостность и независимость" Украины. "Мы подчеркиваем, что это не может быть достигнуто без полного и безоговорочного вывода войск России", - утверждается в тексте.

  

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