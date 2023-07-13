Глава разработчика "Ратника" уходит в отставку, сообщил источник

Гендиректор ЦНИИточмаш, разработчика экипировки "Ратник", Морозов уходит в отставку

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Гендиректор ведущего российского предприятия — разработчика стрелкового оружия и боевой экипировки военных ЦНИИточмаш Олег Морозов покинет пост на этой неделе, сообщил РИА Новости информированный источник.

На момент выпуска материала пресс-служба "Ростеха", в который входит предприятие, не предоставила РИА Новости комментарий по этому вопросу.

"В пятницу, 14 июля, пост гендиректора ЦНИИточмаш покидает Олег Морозов, возглавлявший институт с 2021 года. Вся его команда — три заместителя гендиректора, три советника и другие — уже ушли в отставку", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали в "Ростехе", Морозов — профессиональный военный-артиллерист, многие годы возглавлявший различные полигоны Московского военного округа. Также он руководил Третьим Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны — головным НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для Сухопутных войск и ВДВ.

До последнего назначения занимал пост директора департамента испытаний Конструкторского бюро приборостроения имени академика Шипунова, которое входит в другой холдинг "Ростеха" — "Высокоточные комплексы".

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) специализируется на разработке и производстве вооружений и военной техники для различных родов войск. Под руководством института удалось разработать и передать на вооружение более 150 образцов и комплексов стрелкового, артиллерийского, противотанкового вооружения, боевых технических средств и патронов различного типа.

Один из главных проектов ЦНИИточмаш сегодня — разработка экипировки "солдата будущего" нового поколения "Легионер" и поставки комплектов снаряжения текущего поколения "Ратник".