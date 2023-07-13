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У охраны Зеленского заметили «Пришельца»

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Владимир Зеленский на острове Змеиный
Владимир Зеленский на острове Змеиный.
Источник изображения: @AbraxasSpa

У охраны президента Украины Владимира Зеленского заметили редкий и дорогой пистолет Laugo Arms Alien «Пришелец», об этом сообщает The WarZone.

На необычное оружие обратили внимание пользователи Twitter при просмотре видеозаписей из поездки украинского лидера и других высокопоставленных чиновников, в том числе руководителя Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова на остров Змеиный.

Хотя на кадрах видно лишь небольшую часть пистолета, он имеет очень четкую форму и особенности, а также отличается экзотическим дизайном, который обеспечивает очень высокую степень точности, говорится в материале.

Кроме того, это оружие является весьма дорогим. В статье указано, что в США оно стоит около пяти тысяч долларов (450,5 тысячи рублей по текущему курсу — прим. «Ленты.ру»), что в пять-десять раз превышает стоимость большинства распространенных сегодня на рынке полуавтоматических пистолетов.

Авторы материла указали, что у ГУР Украины есть доступ к более качественному и современному оружию и снаряжению. «Как бы то ни было, по крайней мере один из тех, которым было поручено охранять Зеленского, Буданова и других украинских чиновников во время недавней поездки на Змеиный, похоже, был вооружен одним из самых современных пистолетов, доступных сегодня на коммерческом рынке. Таким образом, это первое известное использование этого экзотического оружия военным подразделением», — резюмировали журналисты.

8 июля президент Украины Владимир Зеленский посетил остров Змеиный спустя год после вывода оттуда российских военных. На кадрах, опубликованных в сообщении главы государства, его сопровождают руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

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Страны
США
Украина
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