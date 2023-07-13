Польша предоставит Украине свою инфраструктуру для обучения пилотов на F-16

Министр обороны республики Мариуш Блащак поблагодарил Данию и Нидерланды за координацию проекта обучения украинских пилотов

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Власти Польши на саммите НАТО пообещали Украине предоставить инфраструктуру для обучения пилотов истребителей F-16. Об этом заявил во вторник министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Со своей стороны я декларирую поддержку в виде открытия нашей инфраструктуры и курсов для обучения на F-16", - написал он в Twitter.

Блащак также поблагодарил Данию и Нидерланды за координацию проекта обучения украинских пилотов.

10 июля представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что многие западные страны скептически относятся к передаче Киеву самолетов, в частности истребителей F-16, поэтому переговоры по этому вопросу сложные и затяжные. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а через шесть - семь месяцев в страну могут поступить первые самолеты.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.