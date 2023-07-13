Профессиональных армий не хватает. Европа возвращается к службе по призыву

Российская спецоперация на Украине вернула на повестку дня в Европе вопрос, который там не обсуждался последние 20 лет. Речь идет о необходимости восстановления военной службы по призыву, пишет iDNES. Многие страны ЕС и рады бы полагаться на профессиональную армию, но с ней есть проблемы.

Похоже, что чем ближе страна находится к России и чем протяженнее ее граница с РФ, тем меньше она полагается только на профессиональную армию. Российская спецоперация на Украине вернула на повестку вопрос, который в Европе не обсуждался последние 20 лет. Речь идет о необходимости восстановления военной службы по призыву.

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Ее не отменили всего шесть стран-членов НАТО, в том числе, например, Эстония и Финляндия. Другие государства подумывают о восстановлении военной службы по призыву. Латвия уже в следующем году призовет всех мужчин от 18 до 27 лет на сборы в течение месяца.

"Пример Украины ясно показал, насколько важно располагать морально устойчивыми и хорошо обученными гражданами, готовыми оттеснить агрессора", — заявила недавно министр обороны Латвии Инара Мурниеце. Но есть проблема.

Молодые латыши не спешат в профессиональную армию, которой трудно набирать новых солдат.

Как утверждается в материале рижского аналитика Мариса Андзанса, в обществе нет консенсуса относительно необходимости ввести службу по призыву. 45% латышей выступают за, а 42% — против. Особенно непопулярна идея службы по призыву среди молодежи.

По сведениям западных СМИ, в основном служить по призыву там не желает русскоговорящая четверть граждан.

Когда не хватает людей

Готовить и обучать призывников уже начали в Швеции, Дании и Норвегии. В последней, кстати, служба по призыву продолжается 19 месяцев. Причем с 2016 года пройти ее обязаны и женщины старше 18 лет. Правда, в отличие от других государств воинская служба в Норвегии столь же престижна, как и высшее образование, и 60 тысяч ежегодно призываемых молодых людей впоследствии проходят отбор. Тем не менее Норвегия в этом смысле — исключение.

Только, пожалуй, у датской армии сегодня нет проблем с недостатком добровольцев.

Напротив, очень не хватает людей армии Нидерландов, где сейчас недостает девять тысяч солдат. Решить эту проблему можно, вернув обязательную службу по призыву, и сейчас этот вариант обсуждает правительство в Гааге.

О возможности вернуть службу по призыву в последнее время говорят в Польше, а также в Германии. Бундесверу, федеральным вооруженным силам, не хватает не только оснащения, но и персонала.

Депутат от Христианско-демократического союза Германии Патрик Зенсбург заявил, что нынешняя армия, которую за последние 20 лет покинули более 183 тысяч солдат, способна защитить максимум две федеральные земли.

В Германии противостоят два мнения. Одни хотят создавать более многочисленную и профессиональную армию, а другие выступают за введение службы по призыву. Против ее возвращения, правда, говорит тот факт, что Германии не хватает необходимой и дорогой инфраструктуры: пунктов для проведения медкомиссий, оснащения для тренировок и инструкторов. "Вам не нужны массовые армии. Вам нужны профессионалы с великолепной подготовкой", — считает политолог Карло Масала из мюнхенского университета Бундесвера.

Однако возвращения всеобщей воинской обязанности хочет не только министр обороны Борис Писториус, но и 61% немцев, а треть из них считает также, что службу по призыву должны проходить и женщины. За выступают в основном представители старших поколений, которых это новшество уже не коснется. Среди молодежи эту идею поддерживают всего 39%.

Сделать армию привлекательной

"Предполагаю, что народ, который должен становится выносливее в такие периоды, как сейчас, будет сознательнее, если в обществе будет больше солдат", — считает командующий флотом Ян Кристиан Каак. Сам он выступает за воинскую службу по образцу Норвегии, ведь эта модель обеспечивает приток мотивированных претендентов.

Депутат от Социал-демократической партии Германии Вольфганг Геллних, который отвечает в партии за оборонную политику, наметил третий возможный путь. По его мнению, нужно повысить привлекательность добровольной службы в армии и сделать так, чтобы люди в бундесвере оставались.

Во Франции, где президент Эммануэль Макрон давно продвигает идею единой европейской армии, в 2019 году ввели "универсальную национальную службу". Во время нее молодые люди учатся оказывать первую помощь, справляться с чрезвычайными ситуациями и на протяжении двух недель занимаются волонтерством.

Теперь правительство Франции подумывает сделать эту службу обязательной для всех французов в возрасте от 15 до 17 лет. Однако о военной службе по призыву во Франции пока не говорят.

Автор: Павлина Штепанка Борска (Pavlína Štěpánka Borská)