Войти
Известия.ru

Шойгу отметил высокую эффективность российских линий обороны и авиации

500
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные разведки констатируют высокую эффективность российских линий обороны, минных заграждений и авиации.


«Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки», — сказал он в ходе брифинга.

По его словам, с 4 июня российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 176 реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 27 ракет Storm Shadow и 483 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Шойгу подчеркнул, что ни на одном из направлений в зоне проведения спецоперации украинские войска не достигли своих целей. Российские силы продолжают наносить удары высокоточным оружием большой дальности по резервам ВСУ и поступающей с запада военной технике. Так, снижается наступательный потенциал противника.

Министр обороны РФ отметил, что в 2023 году оборонно-промышленный комплекс (ОПК) увеличил количество выпускаемых боеприпасов более чем в десять раз в сравнении с началом прошлого года. Так, предприятия смогли нарастить производство востребованного вооружения в кратчайшие срок и обеспечить их ускоренные поставки в российские войска.

Шойгу также обратил внимание на то, что, несмотря на свою загруженность, президент России Владимир Путин дважды в сутки заслушивает отчеты о ситуации на фронте.

«Все командиры на всех уровнях понимают и чувствуют всю меру ответственности, которая на них возложена, и с честью выполняют задачи», — заключил министр обороны.

Накануне, 10 июля, в госкорпорации «Ростех» заявили, что РФ вдвое увеличила производство истребителей Су-30, Су-34, Су-35. В компании уточнили, что системы подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) РФ продемонстрировали свою эффективность, а многие зарубежные страны и другие заказчики хотят получить российские средства уничтожения БПЛА для охраны своих объектов.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
HIMARS
SCALP
Су-30
Су-34
Су-35
Компании
ОПК АО
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
16.12.2022
Главные события 2022 года в военной сфере
14.09.2022
Учения "Восток-2022" на фоне СВО: что означает улыбка Путина - Мнения ТАСС
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
17.11.2017
Подробности Государственной программы вооружения до 2027 года
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
26.08.2015
Санкции не помеха авиации: на МАКС-2015 в РФ приедут более 25 стран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта