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Интерфакс-АВН

Североатлантический альянс принял план усиления обороны

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Флаг НАТО
Флаг НАТО.
Источник изображения: © AFP 2022 / KENZO TRIBOUILLARD

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о самом мощном усилении оборонных возможностей альянса со времен "холодной войны".

"Союзники утвердили самый полный план обороны с конца "холодной войны" для того, чтобы бороться с двумя главными угрозами - Россией и терроризмом", - сказал Столтенберг во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе после первого дня заседаний саммита НАТО.

По его словам, "в соответствии с новыми планами 300 тыс. войск будут находиться в высокой степени готовности".

Для усиления сдерживания и обороны, продолжил генсек, был согласован совместный план оборонного производства "для того, чтобы обеспечить закупки, повысить совместимость и увеличить уровень инвестиций".

"По последним подсчетам, расходы европейских союзников и Канады на оборону вырастят на 8,3% в 2023 году. Это самый большой рост за последние десятилетия. С 2014 года эти страны инвестировали дополнительно в оборону 450 млрд долларов. Одиннадцать союзников по НАТО достигли или превысили пороговый показатель в 2% ВВП. Количество таких союзников в следующем году значительно вырастет", - заявил Столтенберг.

Он также сообщил, что в Вильнюсе главы государств и правительств стран НАТО "приняли обязательство инвестировать не менее 2% ВВП в год на цели обороны".

При этом, по словам Столтенберга, союзники "подтвердили, что во многих случаях оборонные затраты выше 2% от ВВП будут необходимы с целью преодолеть нехватку ресурсов и обеспечить потребности", вызванные более сложной, чем раньше, ситуацией в сфере безопасности.

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Канада
Россия
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NATO
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