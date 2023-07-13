Reuters: Киев получит 50 ракет SCALP, которые адаптируют для советских самолетов

По информации источника во французских военных кругах, "ракеты будут поступать из военных запасов страны"

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Франция намерена поставить Украине в общей сложности 50 ракет дальнего радиуса действия SCALP, которые будут адаптированы для применения самолетами советского образца. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник.

"Речь идет о поставке 50 ракет SCALP, произведенных европейским изготовителем MBDA", - отмечает агентство. По информации источника во французских военных кругах, "ракеты будут поступать из военных запасов страны".

Отмечается, что они будут интегрированы в системы управления "боевых самолетов незападного производства". В Париже, указывает агентство, не рассматривают поставки SCALP как шаг к эскалации напряженности.

Ранее по прибытии на саммит НАТО в Вильнюсе президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж намерен передать Киеву ракеты дальнего радиуса действия, не назвав тип поставляемых снарядов. Позже агентство Agence France-Presse сообщило, что первые ракеты были поставлены в тот момент, когда французский лидер об этом объявил.