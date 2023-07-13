Войти
ИноСМИ

Украинская система управления войсками готова к применению F-16

445
0
0
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Украинская система обработки информации и управления войсками Delta готова работать с западными видами вооружений, включая американские боевые самолеты F-16, рассказал 11 июля Михаил Федоров, глава украинского Минцифы.

"Украинская Delta готова интегрировать западную технику, в частности, истребители F-16, система успешно прошла тесты НАТО", — такую запись сделал он в Telegram-канале.

Федоров отметил, что в июне в Польше прошли учения НАТО под названием CWIX, кторые были посвящены совместимости национальных информационных и боевых систем с протоколами и системами НАТО. По информации министра, систему Delta успешно протестировали в совместной работе с 15 системами из десятка государств, в том числе с тремя системами непосредственно альянса.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Украина
Продукция
F-16
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
29.11.2022
Эти истребители произведут революцию на Украине
27.01.2022
Пограничное стояние: кто и зачем собирает войска вокруг Украины
01.09.2021
Танки, деньги и стволы
13.10.2020
"К чему-то готовятся": зачем США закупают макеты российского оружия
11.05.2017
Ржавые амбиции
08.07.2016
Мачеревич: Россия не скрывает агрессивных намерений (Rzeczpospolita, Польша)
25.02.2016
Главная битва Пентагона
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.07 14:46
  • 52855
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.07 14:28
  • 0
Беларусь неизменно выступает за мирное разрешение военных конфликтов и противоречий, но ….
  • 13.07 14:03
  • 0
Недостижимая мечта: Почему путь в НАТО оказался для Украины светом в конце туннеля
  • 13.07 13:17
  • 2
Азовцы* не рассорили Москву и Анкару. И вот почему
  • 13.07 12:24
  • 27
С помощью специального оперения и навигационной системы в планирующие авиабомбы российская промышленность теперь превращает и ФАБ-250
  • 13.07 11:27
  • 1
Сергей Шойгу рассказал о ситуации на фронте и наращивании производства предприятиями ОПК
  • 13.07 11:16
  • 11
Первый модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к госиспытаниям
  • 13.07 10:20
  • 1
Американское издание: Поставленные Украине западные танки оказались беспомощны перед российским ПТРК «Корнет»
  • 13.07 09:32
  • 443
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 12.07 18:38
  • 3
Ростех рассчитывает за 2-3 года начать ставить двигатели ПД-8 на вертолеты Ми-26
  • 12.07 17:28
  • 3
«Опасная цель». ВСУ пытались атаковать Крымский мост списанными ракетами
  • 12.07 10:02
  • 2575
Как насчёт юмористического раздела?
  • 12.07 09:18
  • 1
Нормальное отражение: ПВО России отбила украинские ракетные атаки
  • 12.07 01:33
  • 2
Ростех сообщил о готовности дальше наращивать объемы производства вооружения для МО РФ
  • 11.07 22:38
  • 477
Претензии к администрации сайта