Украинская система управления войсками готова к применению F-16

Украинская система обработки информации и управления войсками Delta готова работать с западными видами вооружений, включая американские боевые самолеты F-16, рассказал 11 июля Михаил Федоров, глава украинского Минцифы.

"Украинская Delta готова интегрировать западную технику, в частности, истребители F-16, система успешно прошла тесты НАТО", — такую запись сделал он в Telegram-канале.

Федоров отметил, что в июне в Польше прошли учения НАТО под названием CWIX, кторые были посвящены совместимости национальных информационных и боевых систем с протоколами и системами НАТО. По информации министра, систему Delta успешно протестировали в совместной работе с 15 системами из десятка государств, в том числе с тремя системами непосредственно альянса.