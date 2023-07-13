130-мм пушки М-46 поддерживают огнем российские войска под Кременной

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В боях с боевиками украинских нацистских формирований российские бойцы используют 130-мм дальнобойные орудия М-46. Запущенные в серийное производство в 50-е годы они до сих пор считаются одними из самых популярных в мире.

Как сообщает "Российская газета" (проект "РГ: русское оружие"), такие пушки находились на вооружении армий более полусотни государств и продолжают в настоящее время эксплуатироваться во многих из них.

Причем "сорок шестые" применяли как арабские государства, так и Израиль, захвативший некоторое количество таких артиллерийских систем в ходе нескольких войн. Имеются они в Индии, а в Пакистане применяются китайские клоны Type 59.

М-46 ценились за высокую дальность стрельбы, так, обычный 33-килограмовый осколочно-фугасный снаряд 53-ОФ-482М может бить на дальность до 27 490 м.

Военная промышленность КНР освоила производство 130-мм боеприпасов, способных поражать цели на дистанциях до 44000 м, а Иран выпускает снаряды, уничтожающие противника на расстоянии в 42000 м. Успешные работы в этом направлении также проводились в Северной Корее.

Такие орудия применялись при создании самоходных артиллерийских установок, например в Индии, где выпускались САУ Catapult на шасси основного боевого танка Vijayanta (Vickers Мк1). Демонстрировалась также Catapult Мк2 на платформе современного Arjun, но она так и осталась в виде опытного образца.

Сирийская военная промышленность еще до начала гражданской войны наладила сборку самоходок на шасси германских четырехосных автомобилей Mercedes Actros 4140. Получились относительно дешевые, простые и высокомобильные боевые машины. Их использовали практически во всех операциях, проводившихся армией против мятежников и международных террористов.