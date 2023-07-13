Страны НАТО договорились ускорить интеграцию космоса в систему коллективной безопасности

В альянсе также приветствовали усилия в рамках программы "Постоянного наблюдения из космоса", которая "позволит укрепить потенциал НАТО в области разведки, наблюдения и рекогносцировки"

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО договорились об ускорении интеграции космоса в систему коллективной безопасности, что предусматривает проведение совместных учений и операций. Об этом говорится в итоговой декларации альянса, опубликованной во вторник по итогам саммита в Вильнюсе.

"Космос играет важнейшую роль в обеспечении безопасности и процветания наших стран. В то же время космос становится все более спорной областью, характеризующейся безответственным поведением, злонамеренной деятельностью и ростом противокосмического потенциала потенциальных противников и стратегических конкурентов НАТО. Сохранение безопасного использования и беспрепятственного доступа к космосу является ключом к эффективному сдерживанию и обороне. В рамках работы над космосом как оперативной областью мы ускоряем интеграцию космоса в планирование, учения и проведение совместных и многодоменных операций в мирное время, в условиях кризиса и конфликта, чтобы обеспечить координацию космического воздействия во всех областях. Мы взяли на себя обязательства по расширению обмена нашими космическими данными, продуктами и услугами в рамках НАТО в поддержку требований и оборонных планов Североатлантического альянса", - отмечается в документе.

В НАТО также приветствовали усилия в рамках программы "Постоянного наблюдения из космоса" (APSS), которая "позволит укрепить потенциал НАТО в области разведки, наблюдения и рекогносцировки". "Мы приветствуем создание во Франции Космического центра передового опыта НАТО", - говорится в заявлении.

В альянсе сообщили, что враждебные действия в космосе или из космоса могут побудить НАТО применить статью о коллективной обороне. "Союзники привержены соблюдению международного права, и мы будем продолжать поддерживать международные усилия по снижению космических угроз путем продвижения норм, правил и принципов ответственного поведения в космосе. Мы подтверждаем, что враждебные операции в космосе, из космоса или внутри него могут достичь уровня вооруженного нападения и побудить Североатлантический альянс применить статью 5 Вашингтонского договора", - говорится в заявлении.