Финский флот заказал новые десантно-штурмовые катера типа Jurmo

7 июля 2023 года командование материально-технического обеспечения вооруженных сил Финляндии подписало контракт с финской судостроительной компанией Marine Alutech Oy Ab на сумму 25,5 млн евро на постройку для военно-морских сил Финляндии дополнительных 17 малых десантно-штурмовых катеров типа Jurmo по проекту Watercat M12.

Десантно-штурмовой катер U 621 типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии (с) Marine Alutech Oy Ab

Ранее компания Marine Alutech построила для ВМС Финляндии в 2000-2004 годах уже 38 катеров типа Jurmo (бортовые номера c U 601 по U 638). Позднее 10 катеров модифицированного проекта Watercat M14 по контракту 2008 года были также поставлены полиции Малайзии.

Катер типа Jurmo (проект Watercat M12) имеет цельноалюминиевую конструкцию, полное водоизмещение 14,2 тонны, наибольшую длину 14,25 м, ширину 3,65 м и осадку не более 0,7 м. Энергетическая установка включает два дизельных двигателя Caterpillar C7 мощностью по 331 КВт, работающих на два водомета Rolls-Royce Kamewa FF375. Скорость полного хода порожнем до 35-37 уз, с полной нагрузкой - до 30 уз, дальность плавания в последнем случае превышает 180 миль. Катер способен перевозить до 3 тонн груза или 20 полностью экипированных пехотинцев с пехотным оружием, которые размещаются в десантном отделении с носовой откидной рампой с гидроприводом. Экипаж катера два человека. Имеются две ручные турели для установки 12,7-мм пулеметов НСВ или 40-мм автоматических гранатометов, часть помещений катера имеет кевларовую противоосколочную защиту. В 2008 году на катере этого типа U 629 был для испытаний установлен 120-мм автоматизированный минометный комплекс Patria NEMO в башенной установке.

Десантно-штурмовые катера типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии (с) Marine Alutech Oy Ab

Оснащенный 120-мм автоматизированным минометным комплексом Patria NEMO десантно-штурмовой катер U 629 типа Jurmo (проекта Watercat M12) ВМС Финляндии (с) Marine Alutech Oy Ab