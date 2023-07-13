Перспективные израильские малые корветы типа Reshef

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в ВМС хотят ввести в строй первый корвет класса "Решеф" в 2027 г.

Уже несколько лет в ВМС Израиля идёт проект корветов "Решеф" водоизмещением около 1,000 тонн, на базе "Саар-72" компании "Израильские судоверфи" [Israel Shipyards]. Новые корветы должны заменить ракетные катера "Саар-4.5", поступившие на вооружение 20-32 года назад (первый катер подкласса "Саар-4.5 Нирит" поступил на вооружение в 1991 г., последний - в 2003 г.). Последняя новость по продвижению проекта была почту 2 года назад: 26.08.21 МО [Израиля] подписало с "Израильские судоверфи" договор на детальное конструирование "Решеф".

И вот 07.07.23 сайт navalnews опубликовал следующую новость. В мае 2023 г. в Фарнборо (Farnborough), Великобритания, прошла военно-морская конференция CNE 2023 (CNE - Combined Naval Event). 25.05.23 на этой конференции выступил подполковник Йонатан Кудиш, начальник направления разработки платформ ("Рош Анаф Питуах Платформот") в штабе ВМС Израиля. По его словам, конструирование приближается к завершению, постройка первого корвета начнётся в конце 2023 или начале 2024 гг.

Йонатан также сообщил, что "Израильские судоверфи" останутся главным подрядчиком проекта и на стадии строительства корветов. Однако, значительная часть элементов и полная сборка корпуса будут проведены в США американской верфью, которая будет играть роль субподрядчика относительно израильской компании. Такое решение принято для использования средств американской военной помощи. Далее в Израиле будет установлена электроника и вооружение, по аналогии с корветами "Саар-6". Намерение - ввести первый корвет в строй уже в начале 2027 г. Более того, судя по сказанному в начале 2027 г. первый корвет уже должен быть боеготовым.

Новые корветы будут нести РЛС ELM-2258 ALPHA (Advanced Lightweight Phased Array) с активной фазированной антенной решёткой, 76-мм АУ OTO Melara Super Rapid, ЗРК C-Dome компании "Рафаэль", две 30-мм АУ "Тайфун", системы отстрела помех, место для будущей установки боевого лазера. В средней части корпуса корвета будет место для установки ПКР, названных "Мальхехей Ям" (возможно речь о "Габриэль-5" компании IAI). Система боевого управления и интеграция всех систем вооружения также будут израильскими, с использованием опыта и инфраструктуры, созданных в рамках проекта корветов "Саар-6".

Задняя часть корабля будет занята т.н. "многоцелевой палубой". Здесь будут устанавливаться модули-контейнеры, в соответствии с текущей задачей корвета. Например, с буксируемой ГАС для задач противолодочной борьбы.

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