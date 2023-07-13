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ТАСС

Украина и Франция подписали соглашение о военном сотрудничестве

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Министр обороны Украины Алексей Резников
Министр обороны Украины Алексей Резников.
Источник изображения: Thomas Lohnes/ Getty Images

Оно в том числе предусматривает увеличение военной помощи Киеву на €170 млн

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киев и Париж подписали соглашение о военном сотрудничестве, предусматривающее, в частности, увеличение военной помощи Украине на €170 млн и совместное производство запчастей для техники. Об этом сообщил украинский министр обороны Алексей Резников.

"Сегодня в Вильнюсе [на полях саммита НАТО] мы подписали соглашение между министерствами обороны Украины и Франции", - написал Резников в Twitter.

Он проинформировал, что договоренность предусматривает увеличение французской военной помощи Киеву на сумму в €170 млн, упрощение процесса поставок вооружений Украине со стороны Франции, совместное производство запчастей, а также техническое обслуживание вооружений и техники иностранного производства.

Ранее Резников заявил, что Украина подпишет с Францией меморандум о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Однако глава украинского оборонного ведомства не упомянул о тренировках летчиков в своей записи в Twitter о подписании соглашения с Францией.

Саммит НАТО открылся в Вильнюсе 11 июля. Президент Украины Владимир Зеленский уже прибыл в столицу Литвы, где примет участие в первом заседании Совета Украина - НАТО в среду. На полях саммита, в частности, запланирована встреча Зеленского с президентом США Джо Байденом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также сообщил, что сегодня в конце дня встретится с президентом Украины. 

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