В Харбине намерены открыть российско-китайскую международную аэрокосмическую долину

В перспективе к проекту смогут присоединиться представители других стран, сообщил председатель совета директоров Российского технологического фонда Вадим Куликов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Власти Рязанской области и китайской провинции Хэйлунцзян договорились о создании к осени 2023 года международного аэрокосмического кластера в городе Харбине. В перспективе к проекту смогут присоединиться представители других стран, сообщил ТАСС во вторник на полях VII Российско-китайского Экспо, проходящего в рамках международной промышленной выставки "Иннопром", председатель совета директоров Российского технологического фонда Вадим Куликов.

"В рамках встречи руководства Рязанской области и руководства провинции Хэйлунцзян принято решение о создании партнерского кластера, единого кластера, международного кластера в городе Харбине. Российский технологический фонд вместе с аэрокосмической инновационной долиной в Рязани будет сейчас формировать к августу-сентябрю все правоустанавливающие документы для создания международной долины в Харбине", - сказал Куликов.

Он добавил, что в дальнейшем к проекту могут присоединиться и другие страны. "Мы рассчитываем, что международная аэрокосмическая долина будет не только российско-китайской, а туда присоединятся и другие страны, но первые шаги мы как раз сделаем вместе с китайскими партнерами. Мы ведем переговоры со многими странами. Инициатива о создании такой совместной долины первая, но она точно не будет единственной", - пояснил Куликов.

Кроме того, в проекте также будут участвовать и предприятия Свердловской области, в частности, из авиастроительной отрасли. По его словам, для финансирования проекта будет создан мезонинный фонд, а также будут подобраны меры региональной и государственной поддержки, как в Российской Федерации, так и в Китайской Народной Республике. В работе кластера будут задействованы в том числе технологии искусственного интеллекта. Куликов отметил перспективы развития этих технологий в России и высокий потенциал российских и китайских разработчиков.

Выступая на сессии, Куликов подчеркнул, что для повышения эффективности научной кооперации в рамках кластера нужно синхронизировать существующие в России и Китае налоговые преференции.

Ранее власти Рязанской области сообщали, что Московский авиационный институт и правительство региона начали совместный проект по созданию научно-технологического центра "Аэрокосмическая долина", где планируется вести разработки в сфере аэрокосмических, биомедицинских и информационных технологий, а также электроники и радиотехники. Центр сосредоточен в здании бывшего училища связи в Рязани, предполагается, что появление инновационной долины создаст 2,8 тыс. новых рабочих мест и к 2031 году увеличит налоговые поступления в бюджет Рязанской области на 5,6 млрд рублей.