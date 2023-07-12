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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО

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НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО
НАТО бряцает оружием в преддверии вильнюсского саммита НАТО.
Источник изображения: belvpo.com

Сегодня Вильнюс все больше напоминает военный полигон. На городских улицах под видом проведения выставок вооружения появились тысячи солдат, танки Leopard 2 и Abrams, с PZH-200 и Caesar, а также множество бронеавтомобилей. Так же в Литву переброшены два французских истребителя Rafale.

В аэропорту Вильнюс замечена американская система ПВО Patriot (12 пусковых установок), испанская система NASAMS, британские и французские системы защиты от БПЛА.

"НАТО необходимо срочно создать постоянную ПВО в странах Балтии. Мы будем работать с союзниками над созданием ротационных сил для этой цели", – прокомментировал президент Литвы Науседа прибытие систем ПВО.

Кроме того, литовские власти вновь ввели пограничный контроль на внутренних границах Шенгенской зоны. Сообщается, что теперь для въезда, помимо паспорта, придется предоставить еще и дополнительные документы (вид на жительство или приглашение).

Между тем, на границу с Беларусью, помимо войск, дополнительно перебрасываются польские, латвийские, эстонские и молдавские пограничники, а также сотрудники европейского агентства Frontex.

В свою очередь МВД Литвы сообщило об ужесточении полицейского режима. Проверке будут подвергаться все подозрительные лица в любое время суток.

Вероятно, что прибывшие в Литву военнослужащие и военная техника к саммиту НАТО так и останутся в стране.

Николай Астровский


 

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Страны
Белоруссия
Литва
США
Продукция
Leopard-2
NASAMS
Patriot ЗРК
Rafale
Проекты
NATO
БПЛА
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