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РИА Новости

Из-под земли достал: Китай преподал жесткий урок США и Европе

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости, Наталья Дембинская. Пекин начал "контрнаступление" в разгоревшейся "войне чипов", ужесточив экспорт редкоземельных металлов — ключевых для микросхем. Это ответ США и ЕС, ограничивших передачу технологий и продажу полупроводников. Как далеко может зайти противостояние — в материале РИА Новости.

Западные ограничения

Осенью 2022-го американские власти запретили технологическим компаниям, претендующим на федеральное финансирование, инвестировать в Китай, урезали поставки компонентов микроэлектроники. А минувшей весной предприятие Micron, зависящее от китайского рынка, в Пекине объявили угрозой безопасности и лишили права продавать продукцию операторам критической инфраструктуры страны.

Белый дом обескуражен, игроки отрасли предупреждают: c запретами стоит быть поосторожнее.

К "войне чипов" подключились и европейцы — под давлением США. Нидерландская ASML — одна из ведущих компаний полупроводникового сектора, выпускающая оборудование для изготовления современных чипов, — с 1 сентября вводит меры экспортного контроля.

Радикальное решение

В свою очередь, КНР с 1 августа сокращает поставки редкоземельных металлов — галлия и германия, необходимых для микросхем и коммуникационного оборудования. Германий также применяют в инфракрасных технологиях, волоконно-оптических кабелях и солнечных элементах.

Как пояснили в Министерстве торговли, это тоже связано с защитой национальной безопасности. Теперь понадобятся лицензия на экспорт и информация о том, для чего покупателям нужны эти материалы. Иначе сделка не состоится.

Экспорт редкоземельных металлов — весомый внешнеполитический и экономический аргумент Китая, о чем оппоненты явно забыли, замечает Виталий Манкевич, председатель Русско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей (РАСПП). Пришлось напомнить.

Дефицитное сырье

Китай — основной поставщик редких элементов на мировом рынке. И США, и Европа, и Япония импортируют в основном оттуда.

"КНР — это 94 процента добычи галлия и более 75 — германия. Кроме того, там не менее 85 процентов мощностей по переработке редкоземельных руд. По запасам ситуация более сбалансированная, но все равно это 35,5 процента", — указывает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.

Очевидно, что действия Пекина приведут к повышению стоимости металлов, подорожает и конечная продукция. Западные игроки активно инвестируют в переработку, однако цены на дефицитное сырье взлетят, подчеркивает аналитик.

Как прогнозирует Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, последующая цепная реакция может быть жесткой: производителям чипов придется останавливать мощности, пострадает даже тайваньский гигант TMSC. В итоге это коснется всех видов электроники.

По словам Манкевича, Китай до последнего тянул с таким шагом. Это важный сигнал для недружественных государств. И политическая подоплека происходящего очевидна.

Только начало

Причем это "только начало", предупредили в Пекине. Как заявил бывший вице-министр торговли Вэй Цзяньго газете China Daily, "противникам" следует готовиться к худшему, если они продолжат давить на Китай. Принятые меры он назвал "хорошо продуманным тяжелым ударом". Интересно, что это прозвучало за несколько дней до визита министра финансов США Джанет Йеллен в КНР.

Хазанов предполагает, что вслед за галлием и германием китайцы ужесточат вывоз редкоземельных неодима, празеодима, самария.

"Цены на них улетят в космос, не исключена остановка предприятий самых разных отраслей — от электроники и приборостроения до металлургии и нефтепереработки. Конечно, КНР потеряет часть глобального рынка редких и редкоземельных элементов (пусть и временно), зато заработает на их дороговизне — замены просто нет", — подчеркивает эксперт.

Растущая индустрия

Уровень самообеспечения микросхемами в Китае не слишком высок — страна пока еще крупнейший в мире импортер. В прошлом году закупили на 415,6 миллиарда долларов.

Однако производственные мощности наращивают ударными темпами. Так, еще в прошлом году Semiconductor Manufacturing освоил массовый выпуск 14-нанометровых микросхем без использования зарубежных технологий.

"В 2022-м выручка китайской отрасли полупроводников достигла 101,5 миллиарда долларов (18,9 процента от общемирового показателя). Согласно недавнему отчету Semiconductor Industry Association и Boston Consulting Group, доля США в этом сегменте уменьшилась с 37 процентов в 1990-м до 12 сейчас, а Китая выросла с нуля до 24 процентов", — уточняет Манкевич.

Отставание продолжит сокращаться. Во-первых, Пекин привлекает в отрасль огромные инвестиции, в том числе частные. Во-вторых, власти предоставляют производителям беспроцентные преференции.

Оппонентам же стоит задуматься. Над западными высокотехнологичными производителями нависла серьезная угроза.

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Германия
Китай
Нидерланды
США
Япония
Проекты
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