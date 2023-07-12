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Техкульт

Высокотехнологичный парус Seawing снизит выбросы морских судов на 20%

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Парус Seawing

Для снижения вредных выбросов от морских судов французская компания Airseas предлагает использовать парус Seawing в виде большого воздушного змея. Это решение сложно назвать новым, но в компании знают, как сделать его по-настоящему эффективным. Вместо того чтобы просто прикрепить парус канатом к носовой части корабля, инженеры сделали ставку на технологичность.

Одним из главных препятствий к реализации идеи стала сравнительная сложность развертывания и управления таким парусом. В Airseas заявили, что благодаря решениям ее разработчиков приведение паруса в рабочее состояние обеспечивается с минимальными трудозатратами – необходимо нажать всего несколько кнопок. Как именно будет выполняться эта работа не озвучено, но известны результаты тестирования прототипа, в ходе которых фирменная методика доказала свою состоятельность. Экологическая эффективность Seawing строится на том, что парус будет снимать нагрузку с судовых двигателей, которые в таком режиме будут потреблять меньше топлива. Согласно предварительным расчетам, благодаря этому токсичные выбросы в отрасли морского судоходства могут быть снижены на 20 %. Компания ожидает завершения строительства производственных мощностей, чтобы начать серийный выпуск своего технологичного паруса. Появления на рынке инновационных парашютов площадью 1000 кв. метров стоит ожидать не ранее 2026 года.

Александр Козырев

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