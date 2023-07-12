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Техкульт

США стали последней страной мира, уничтожившей свое химическое оружие

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Химоружие

Как сообщила New York Times, 7 июля в США был уничтожен последний боеприпас, начиненный отравляющим веществом. Таким образом, Соединенные Штаты стали последним государством мира, ликвидировавшим свое химическое оружие.

О готовности уничтожить этот опаснейший вид оружия массового поражения в течении 10 лет после вступления в силу Конвенции по химическому оружию от 1997 года заявили большинство стран, на вооружении которых оно состояло. В частности, Россия завершила его ликвидацию в сентябре 2017 года. Однако США не спешили, ссылаясь на огромные запасы своего химоружия и сложность процесса его безопасной утилизации. Он состоит в следующем. Химический боеприпас помещают в герметичную камеру, где его вначале просверливают с помощью роботизированных устройств, освобождают от отравляющего вещества (ОВ), которое подвергается просушке, а внутренность боеприпаса промывают и затем обжигают, делая его совершенно безопасным.

Химоружие

Извлеченное просушенное ОВ растворяют в горячей воде и нейтрализуют. К примеру, иприт и нервнопаралитические газы нейтрализуют соответственно специальными бактериями и каустической содой. Остатки жидкости сжигаются. Для проверки герметичности камеры, где происходит утилизация ОВ, используются рентгеновские лучи. Данная технология является максимально безопасной. Ранее на протяжении десятилетий от химического оружия избавлялись намного более опасным способом — помещали в специальные герметичные контейнеры, которые затапливались в разных районах Мирового океана.

Александр Агеев

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Страны
Россия
США
Проекты
Химоружие
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