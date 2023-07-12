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Известия.ru

Посольство РФ призвало Париж к ответственности за поставки Киеву ракет SCALP

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Benoit Tessier

Франция должна осознавать ответственность за решение о поставках Украине ракет дальнего радиуса действия SCALP. Об этом 11 июля заявили в посольстве РФ в Париже.

«Киевский режим использует британский аналог данной крылатой ракеты для нанесения ударов по жилым кварталам городов, а также объектам гражданской инфраструктуры, в результате чего гибнут мирные люди», — говорится в Telegram-канале диппредставительства.

Ранее в этот день французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принял решение передать Украине ракеты. По его словам, Париж придерживается доктрины, направленной на то, чтобы позволить Киеву защищать свою территорию.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул он.


Военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Известиями» отметил, что это решение Франции приведет к эскалации боевых действий.

Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления украинских войск. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в интервью для Corriere Della Sera признал, что наступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку российских сил.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
SCALP
Персоны
Путин Владимир
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