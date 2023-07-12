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ТАСС

Страны НАТО создали коалицию по обучению украинских летчиков на F-16

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Истребитель F-16
Истребитель F-16.
Источник изображения: AP Photo/ David Zalubowski

Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг отметил, что союзники "предоставили различные виды поддержки" Киеву

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны Североатлантического альянса подтвердили планы подготовки украинских летчиков для истребителей F-16. Об этом во вторник на пресс-конференции в Вильнюсе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, союзники "предоставили различные виды поддержки, включая создание коалиции для обеспечения обучения [пилотов] для истребителей F-16".

Он отметил, что вкупе с объявленными Германией, США и Францией планами по поставкам различных вооружений "это мощный сигнал, который несет в себе позитивный и единый посыл Киеву".

В свою очередь агентство Reuters сообщило, что коалиция из 11 стран начнет обучение украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в августе в Дании, а учебный центр будет создан в Румынии. "Надеюсь, мы сможем увидеть результаты в начале следующего года", - заявил журналистам исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

10 июля представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что многие западные страны скептически относятся к передаче Киеву самолетов, в частности истребителей F-16, поэтому переговоры по этому вопросу сложные и затяжные. Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а через шесть - семь месяцев в страну могут поступить первые самолеты.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16. 

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