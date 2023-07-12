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Германия построит три новых разведывательных корабля

424
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Германская судостроительная компания NVL Group (Naval Vessels Lürssen, военное подразделение группы Lürssen Werft) 8 июля 2023 года подписала измененный контракт с федеральным германским оборонным закупочным ведомством Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) на постройку для военно-морских сил Германии трех новых разведывательных кораблей проекта 424 (FDB424 - Flottendienstboote Klasse 424).

Изображение перспективного германского разведывательного корабля проекта 424 (FDB424) (с) NVL Group

Программа проектирования и постройки трех новых разведывательных кораблей для замены трех сейчас находящихся в строю ВМС ФРГ разведывательных кораблей проекта 423 (типа Oste) постройки 1980-х годов была начата в 2018 году. В июне 2021 года бюджетный комитет германского Бундестага одобрил выделение 2,1 млрд евро на постройку данных трех разведывательных кораблей нового поколения проекта 424 (FDB424) и тогда же германское оборонное закупочное ведомство BAAINBw подписало с компанией Lürssen Werft контракт на проектирование и постройку этих трех кораблей, при этом головной корабль проекта 424 должен был быть введен в строй в 2027 году.

Однако в процессе проектирования разведывательные органы министерства обороны Германии стали выдвигать дополнительные требования к новому проекту, что привело к расширению задач и состава оборудования, увеличения размеров кораблей и, соответственно, стоимости всей программы. В результате 5 июля 2023 года бюджетный комитет германского Бундестага одобрил пересмотр программы, увеличив запланированный на нее бюджет до 3,26 млрд евро. Соответственно, теперь с NVL Group подписан пересмотренный контракт на проектирование и постройку трех кораблей по модифицированному проекту 424. В стоимость программы входит также поставка наземного комплекса для обработки информации и подготовки личного состава (Ausbildungs- und Referenzanlage Aufklärung).

Характеристики новых кораблей проекта 424 в модифицированном облике не раскрываются, за исключением их длины (132 метра), что делает их весьма крупными единицами. Согласно условиям измененного контракта, береговой комплекс должен быть сдан в 2027 году, а головной корабль проекта 424 - в 2029 году. Два других корабля должны быть введены в строй в 2030 и 2031 годах.

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Страны
Германия
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