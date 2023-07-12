Столтенберг заявил о невозможности для Украины вступить в НАТО до завершения конфликта

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Все страны НАТО придерживаются точки зрения, что Украину нельзя принять в организацию пока в этой стране идут боевые действия, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"На Украине идет война (...), я думаю, все союзники согласны, что пока она в разгаре, не время делать Украину полноценным членом альянса", - сказал он на пресс-конференции.

Одновременно с тем, по его словам, для потенциального приема в НАТО Украина должна модернизировать до определенного уровня свои институты в сфере обороны и безопасности, усилить органы государственного управления, в том числе для борьбы с коррупцией. Генсек напомнил, что подобные требования предъявляли при каждом новом расширении альянса в отношении его будущих членов.

Он пояснил, что лишь таким образом можно обеспечивать взаимодополняемость между вооруженными силами разных членов альянса.