Саммит НАТО утвердил многолетнюю программу военной помощи Украине

Генсек блока Йенс Столтенберг рассказал об утверждении плана по созданию Совета Украина - НАТО

ВИЛЬНЮС, 11 июля. /ТАСС/. Страны НАТО утвердили многолетнюю программу военной помощи Украине и создание Совета Украина - НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам первого дня саммита Североатлантического альянса в Вильнюсе.

"Сегодня союзники согласовали пакет из трех элементов, чтоб приблизить Украину к НАТО. Первый элемент - это многолетняя программа, которая поможет перестроить сектор обороны и безопасности [Украины] и перейти от советских стандартов к стандартам НАТО. Второй элемент - создание нового Совета Украина - НАТО - форума для консультаций и принятия решения, где мы будем на равных [с Киевом]", - сказал он.

Столтенберг сообщил, что первое заседание совета пройдет в среду с участием президента Владимира Зеленского.

"Мы подтвердили, что Украина станет членом НАТО, и упразднили план действий по вступлению. Двухшаговый процесс станет для Украины одношаговым. Мы дадим приглашение Украине, когда страны согласятся и условия будут выполнены. Это сильный пакет помощи для Украины и ясный путь к членству в НАТО", - сказал он.