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В НАТО согласились упростить процедуру вступления Украины в альянс

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве. 20 апреля 2023 года.
Источник изображения: © AP Photo / Efrem Lukatsky

НАТО предложит Украине ускоренную процедуру вступления при выполнении всех требований организации, сообщает Bloomberg. На саммите в Вильнюсе генсекретарь Йенс Столтенберг сообщил, что присоединение будет представлять собой одноэтапный, а не двухэтапный процесс. Но сроков не назвал.

Члены НАТО пообещали предложить Украине вступить в блок в ускоренном порядке, когда она выполнит соответствующие условия и устранит бюрократические препоны.

На саммите, начавшемся во вторник в Вильнюсе, лидеры стран организации договорились, что Украине не потребуется так называемый План действий по членству в НАТО (ПДЧ). Об этом заявил на пресс-конференции генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

"Это изменит процесс вступления Украины в альянс с двухэтапного на одноэтапный", — сказал Столтенберг. Страны-члены "направят приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

Это обязательство предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому более конкретную перспективу обеспечения полной военной защиты со стороны США и их союзников, хотя и не дает "ясного сигнала", о котором он просил.

Пятнадцать лет назад альянс согласился с тем, что Украина когда-нибудь присоединится к нему. Но этого обещания оказалось недостаточно для того, чтобы предотвратить постоянное нарастание враждебности России, которое привело к конфликту в прошлом году.

По словам одного из чиновников, союзники долго ломали голову над тем, как выйти за рамки заявления, сделанного на саммите 2008 года. Некоторые страны опасаются, что слишком конкретное обещание ограничит их возможности для маневра в будущих переговорах с Кремлем.

Конфликт с Россией фактически ставит крест на членстве Украины в НАТО, поскольку распространение на Киев обязательств по коллективной обороне блока приведет к прямому конфликту США и их союзников с Россией, а с такой ситуацией западные лидеры не готовы мириться.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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