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Интерфакс-АВН

Шойгу инспектирует заводы ОПК Татарстана

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС, архив

Набережные Челны (Казань). 11 июля. ИНТЕРФАКС - Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил АО "Ремдизель", которое ведёт капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КАМАЗ", выпускающий грузовые автомобили.

На "Ремдизеле" министр осмотрел различные образцы бронетехники, в частности, "КАМАЗы" с бронированной кабиной, специальный медицинский автомобиль "Линза", а также линию по модернизации многоцелевых бронетранспортеров МТЛБ.

"Сейчас всё идет по графику, что-то с опережением. Если возможность есть, надо увеличивать темпы", - сказал Шойгу в ходе посещения "Ремдизеля".

"Посмотрели производства. Я хотел бы поблагодарить "КАМАЗ" и тех, кто работает здесь, в Набережных Челнах, - работаете достаточно эффективно, энергично", - сказал Шойгу на совещании на "КАМАЗе".

"По многим параметрам опережаем график выполнения задания гособоронзаказа этого года", - сообщил министр после посещения цехов "КАМАЗа". "Потребность в этих машинах есть, потребность в ремонте есть, потребность в обслуживании", - сказал Шойгу отметив роль специальной военной автомобильной техники в СВО.

"КАМАЗ", в частности, производит для российской армии грузовые автомобили с повышенной бронезащитой.

На совещании Шойгу поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны РФ рассмотреть вопрос о формировании с "КАМАЗом" рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Шойгу также заявил на совещании о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТЛБ.

"Надо делать более современную машину. Мы сейчас занимаемся тем, что достаточно активно восстанавливаем старый парк еще советских времен, делаем это эффективно и быстро", - заявил министр.

Минниханов поблагодарил Шойгу за приезд в Татарстан, пообещал, что предприятия ОПК республики выполнят гособронзаказ. Глава Татарстана назвал это "важнейшей государственной задачей".

В столице Татарстана Шойгу и Минниханов посетили Казанский вертолетный завод, где им доложили о производстве легких вертолетов "Ансат" и различных модификаций военно-транспортного вертолета Ми-8.

Кроме того, министр обороны РФ и глава Татарстана посетили АО "Казанский оптико-механический завод". Это предприятие выпускает дневную наблюдательную оптику, приборы ночного видения, многофункциональные лазерные дальномеры и тепловизионные приборы разведки.

Министру представили образцы, поступающие в войска по гособоронзаказу, а также перспективные разработки. Также Шойгу показали модернизированный вертолет Ми-24 с повышенной дальностью обнаружения и опознавания целей, повышенными точностными характеристиками применения средств поражения.

Во вторник министр обороны РФ проинспектировал Казанский авиационный завод им.С.Горбунова, который осуществляет производство стратегических ракетоносцев Ту-160, их ремонт, а также модернизацию дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

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Ансат
Ми-24
Ми-8
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