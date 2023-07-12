«Гораздо эффективнее американских»: Шойгу не исключил применение кассетных боеприпасов против ВСУ

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Россия воздерживается от применения кассетных боеприпасов в ходе спецоперации на Украине, хотя и не присоединилась к конвенции по запрещению таких видов вооружения. Однако, в случае, если США поставят украинской армии артиллерийские снаряды кассетного типа, ВС России будут вынуждены применить в ответ аналогичные боеприпасы. Об этом заявил Сергей Шойгу.

Глава военного ведомства отметил, что ни США, ни Россия, ни Украина не присоединились к конвенции по запрещению кассетных боеприпасов, но российская армия в ходе СВО воздерживалась и до сих пор воздерживается от их применения, поскольку они несут большую опасность, в первую очередь, для гражданского населения.

В то же время, если США поставят кассетные боеприпасы Украине, Россия будет вынуждена использовать аналогичные боеприпасы против ВСУ. По словам министра, у России имеются кассетные бомбы, "что называется, на все случаи жизни" и они гораздо эффективнее американских.

Напомним, что США анонсировали поставку Киеву кассетных боеприпасов якобы из-за того, что испытывают дефицит обычных 155-мм снарядов. Мол, это временная мера, пускай постреляют по русским кассетными снарядами, а как появятся обычные, так сразу все и прекратится.

На Украине данное заявление встретили радостно, по словам различных "экспертов", украинская армия теперь сможет наносить поражение российской в четыре раза сильнее. Между тем, кто-то из аналитиков обратил внимание, что Россия также не участвует в конвенции и она ничем не ограничена в применении кассетных снарядов. Кроме того, российской армии, в отличие от ВСУ, нет нужды выпрашивать поставки таких боеприпасов у других стран, арсеналы полны. Так что радость Киева преждевременна.