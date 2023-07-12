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Военное обозрение

Американский флот начал переносить ремонт боевых кораблей на зарубежные верфи

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Источник изображения: topwar.ru

Уменьшение размера американского флота при сохранении доктрины доминирования в мировом океане привело к более быстрому износу боевых кораблей. В этой связи возросла нагрузка на судостроительные мощности страны. Однако в целом местные верфи оказались неспособными проводить ремонт вымпелов в отведенные сроки и за оговоренные суммы, что в итоге привело к необходимости размещать заказы за рубежом.

ВМС США продолжают испытывать трудности с отечественными судоремонтными мощностями. Поэтому администрация Байдена рассматривает возможность заключения соглашения о ремонте вымпелов ВМС на коммерческих верфях в Японии

- указывается в издании Nikkei Asia.

Как указывается, посол США в Японии Рам Эмануэль также пытается договориться по этому поводу с Филиппинами, Южной Кореей и Сингапуром.

Тем временем уже начался процесс переноса ремонта кораблей американского флота в Индию. ВМС США подписали соглашение о капитальном ремонте с местной компанией Larsen Toubro, рассчитанное на пять лет. В рамках данной сделки на восстановление технической готовности в порт Тамилнад уже прибыло аварийно-спасательное судно USNS Salvor 1986 года постройки. В целом же здесь будут ремонтироваться суда типа MSC [военно-морские транспорты] со всей зоны ответственности 7-го флота.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Сингапуp
США
Филиппины
Южная Корея
Япония
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