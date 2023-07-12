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ТАСС

Украина подпишет с Францией меморандум об обучении пилотов на F-16

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Себастьен Лекорню
Себастьен Лекорню.
Источник изображения: sev.tv/

Подписание состоится с французским министром обороны Себастьеном Лекорню, заявил глава Минобороны страны Алексей Резников

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина подпишет с Францией меморандум о начале обучения пилотов на истребителях F-16. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

"Я приехал подписать с моим французским коллегой, министром обороны [Себастьеном Лекорню] меморандум относительно коалиции по обучению [пилотов] на F-16", - сказал он.

10 июля представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что многие западные страны скептически относятся к передаче Киеву самолетов, в частности истребителей F-16, поэтому переговоры по данному вопросу сложные и затяжные. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинские пилоты могут начать обучение на истребителях F-16 в августе, а через 6-7 месяцев в страну могут поступить первые самолеты.

1 июня президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский по итогам переговоров поручили министрам обороны представить программу подготовки пилотов истребителей и авиамехаников для Киева. 26 мая глава французского МИД Катрин Колонна заявила, что Париж способен сделать вклад в общую подготовку украинских летчиков, однако тренировки для использования истребителей F-16 специфичны, а Франция не владеет этими самолетами.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита G7 в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16. 

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