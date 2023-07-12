ВС России до конца года получат четыре ракетоносца Ту-160

ВС России до конца года получат два новых и два модернизированных ракетоносца Ту-160

КАЗАНЬ, 11 июл — РИА Новости. В этом году российские Вооруженные силы получат два новых и два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160, сообщили в Минобороны.

Об этом министру обороны Сергею Шойгу доложили на Казанском авиационном заводе имени Горбунова, который он посетил с инспекцией. Это предприятие занимается производством и ремонтом Ту-160, а также модернизацией дальних бомбардировщиков Ту-22М3.

Кроме того, в соответствии с гособоронзаказом ведется производство еще двух Ту-160, добавили в ведомстве.

Первый опытный Ту-160М создали в рамках масштабной программы модернизации строевых авиационных комплексов дальней авиации, которую выполняет ПАО "Туполев". Дебютный полет он совершил 12 января 2022 года. А на прошлой неделе самолет приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний, которые выполняют экипажи Минобороны и разработчика.

Новый Ту-160М получил модернизированные двигатели, обновленное бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику, современное вооружение и новые системы управления им, а также комплекс радиоэлектронной борьбы.

Программу воспроизводства Ту-160 в модернизированном облике Ту-160М развернули по решению президента. В процессе специалисты полностью оцифровали конструкторскую документацию, восстановили технологию вакуумной сварки титановых изделий, возобновили производство агрегатов планера, сформировали новую кооперацию.