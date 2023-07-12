Определено возможное расположение будущего завода Rheinmetall на Украине

Источник изображения: topwar.ru

Глава немецкого оружейного концерна Rheinmetall заявил о заключении соглашения, согласно которому на территории Украины предполагается в течение трех месяцев создать предприятие по производству военной техники.

Как сообщает Telegram-канал Рыбарь, несмотря на то, что глава Rheinmetall не уточнил, где именно будет располагаться объект, согласно некоторым данным, строительство завода продолжается уже более месяца, работы по возведению предприятия ведутся в Закарпатье, в районе села Чернотисов.

Источник изображения: topwar.ru

В пользу этого предположения указывает целый ряд признаков:

В населенном пункте Виноградов в последнее время наблюдается непрерывное движение груженых гравием автотранспорта, а также бульдозеров и другой строительной техники. Как утверждают местные жители, на такое количество бетономешалок не наберется достаточного количества бетона во всем регионе. В обратном направлении перемещаются грузовики, перевозящие грунт, что может свидетельствовать о строительстве подземных сооружений, предназначенных для защиты от ракетных атак.

Перемещение строительной техники происходит в режиме максимально возможной маскировки: автомобили следуют без остановок, на пути следования обустроены блокпосты с вооруженными людьми. Никто из местных жителей не знает ни точного места строительных работ ни характера строящегося объекта.

Предполагаемое размещение этого объекта практически вплотную к границе с румынией является выгодным как с точки зрения логистически, так и из соображений безопасности: руководство Rheinmetall явно рассчитывают, что российская армия не станет наносить по заводу ракетные удары, опасаясь возможного промаха и международного скандала.

Также сообщается, что в одном из близлежащих населенных пунктов были замечены немцы, которые на местном рынке пытались найти переводчиков на русский язык. Подобные совпадения на фоне масштабной стройки, сопровождаемой условиями повышенной секретности, представляются маловероятными.

Вероятнее всего, на начальном этапе это предприятие не будет заниматься производством, а ограничится обслуживанием поставляемой ВСУ бронетехники западного производства.