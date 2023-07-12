Американист допустил раскол на Западе по вопросу военных поставок Украине

Дудаков: Западу будет всё сложнее находить консенсус по поставкам оружия Украине

На Западе идет серьезный раскол по поводу предоставления Киеву кассетных боеприпасов. Это может повлиять на дальнейшие военные транши Украине. Об этом 11 июля «Известиям» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Таким образом он отреагировал на информацию о том, что американский конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц намерен выступить в качестве соавтора поправки к оборонному бюджету США на 2024 финансовый год, который запретит Вашингтону экспортировать кассетные боеприпасы.

«Мы действительно наблюдаем на текущий момент довольно серьезную оппозицию решению поставлять кассетные боеприпасы. С одной стороны, против него выступает правое крыло Республиканской партии в лице сторонников [экс-президента США Дональда] Трампа, включая вот этого Мэтта Гетца. С другой стороны, еще 19 левых конгрессвумен из уже Демократической партии, то есть это уже левое крыло демократов», — сказал Дудаков.

При этом, как отметил политолог, нужно учитывать, что, во-первых, политики, поддерживающие поправку, хоть и являются значимой силой, но не представляют большую часть конгресса США. Во-вторых, даже если им удастся «протащить» поправку, то это случится не раньше осени, когда будет приниматься следующий оборонный бюджет США, объяснил собеседник «Известий».

Поэтому пока повлиять на решение американского лидера Джо Байдена поставлять кассетные боеприпасы Украине никто не может, подчеркнул Дудаков. Однако в целом эта ситуация указывает на раскол как среди союзников США, так и в самом Вашингтоне.

«Раскол довольно серьезный между союзниками США по этому вопросу, там есть Польша, Прибалтика, которые выступают за, Британия Франция, Германия, которые выступают скорее против. И внутри Америки раскол тоже растет. И это говорит о том, что в целом удерживать консенсус по поводу дальнейшей поддержки Украины будет становиться всё сложнее», — заключил эксперт.

10 июля представитель внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали на брифинге в Брюсселе заявила, что Еврокомиссия не против поставок Украине кассетных боеприпасов. Она подчеркнула, что это решение является внутренним делом стран, поставляющих боеприпасы, и самой Украины.

При этом официальный представитель МИД Китая Мао Нин подчеркнула, что из-за отправки США кассетных боеприпасов Украине в зоне конфликта могут образоваться гуманитарные проблемы. Она предостерегла стороны от «подливания масла в огонь» во избежание эскалации.

Соединенные Штаты Америки 7 июля одобрили отправку кассетных боеприпасов Вооруженным силам Украины.

Использование кассетных боеприпасов запрещено Конвенцией по кассетным боеприпасам, которая вступила в силу 1 августа 2010 года, ее подписали 123 страны, но ратифицировали только 110. Из европейских стран конвенцию не подписали Азербайджан, Армения, Белоруссия, Греция, Грузия, Латвия, Польша, РФ, Румыния, Сербия, Турция, Украина, Финляндия и Эстония.