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ИноСМИ

Вступление новой страны в антиамериканскую организацию порадовало Китай

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Прилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву
Прилет председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

У Китая появился повод для радости: в ШОС вступила новая страна, пишет Yahoo News Japan. Речь идет об Иране — присоединение этого заклятого врага США к организации говорит об ускорении отхода от американской однополярности и усиливает антизападные настроения в блоке, считает автор.

Иран официально вступает в ШОС, Индия под давлением

4 июля состоялся онлайн-саммит ШОС, в ходе которого Иран стал официальным членом организации. ШОС всегда была настроена против США и НАТО, и членство в ней этой страны наряду с Китаем и Россией, которых Соединенные Штаты считают врагами, усиливает эту тенденцию. Индия, являющаяся полноправным участником объединения, оказалась в щекотливом положении.

Иран официально присоединился к ШОС

4 июля в формате онлайн состоялся саммит Шанхайской организации сотрудничества под председательством Индии, на котором был решен вопрос об официальном членстве Ирана. В Китае многие СМИ сообщили об этой встрече как о победе, а в Пекине днем 4 июля даже состоялась церемония поднятия иранского флага.

Созданная в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном ШОС в 2017 году официально пополнилась Индией и Пакистаном, а после недавнего формального присоединения Ирана количество ее официальных членов стало равно девяти.

Кроме того, в процессе оформления находится Белоруссия, а на долю других государств-наблюдателей, партнеров по диалогу и приглашенных участников приходится около половины всего населения Земли.

На сайте Министерства иностранных дел КНР размещены краткое содержание и видеозапись выступления председателя страны Си Цзиньпина. Видеозапись находится в нижней части страницы и идет на китайском языке, но те, кому это интересно, могут посмотреть ее. Полный текст речи Си можно найти на другой странице сайта.

Си поздравил Иран с официальным вступлением в ШОС и подчеркнул единство организации как большой семьи. В китайской Сети появились многочисленные мнения о том, что акцент на сплоченности, сделанный президентом Путиным аналогичным образом, прозвучал с учетом интересов Индии.

<...>

ШОС всегда была настроена против США и НАТО

Идея ШОС изначально была предложена Пекином и Москвой, поэтому организация не может быть проамериканской. Действительно, когда США попросили присоединиться к ней в 2005 году, и Китай, и Россия сразу же отклонили их просьбу (подробности описаны в книге "Си Цзиньпин стремится перейти от американской однополярности к многополярному миру. Чрезвычайную ситуацию на Тайване создаст ЦРУ!"). На саммите в Циндао в 2018 году ШОС преподнесли в качестве противовеса G7.

Членство Индии в такой структуре представляет большой интерес.

Основная причина для этого заключалась в желании Пакистана вступить в объединение. Индия, находящаяся в состоянии жесткого конфликта с этим государством, в 2017 году при содействии Си Цзиньпина и Путина присоединилась к ШОС одновременно с конкурентом.

Тем не менее положение Дели было относительно стабильным до тех пор, пока США не обратились к премьер-министру Моди и не попытались привлечь Индию на сторону Запада.

Путин и Моди были очень близки, поскольку Индия покупала советские вооружения, а после распада СССР импортировала их исключительно из России.

Между тем во времена администрации Трампа помощник президента Болтон предложил Дели: "Готовы ли вы покупать американское оружие, если в случае конфликта с Пакистаном в Совете Безопасности ООН мы используем свое право вето в пользу Индии?" И тогда последняя стала частично приобретать вооружения у США.

<...> В нынешних условиях Моди хотел бы сохранить максимальный нейтралитет между Востоком и Западом.

Поэтому сейчас, когда Иран, являющийся заклятым врагом Соединенных Штатов и находящийся под их жесткими санкциями, стал полноправным членом ШОС, антиамериканский и антинатовский характер организации станет выделяться еще сильнее, что, в свою очередь, даже больше осложнит положение Индии.

Попутный ветер для Си, сопровождающий его тектонический сдвиг от американской однополярности к многополюсному миру

Вместе с тем для Си Цзиньпина конфликты Индии, а также ее балансирование между США и Россией не имеют столь существенного значения. Напротив, его обрадовало вступление в ШОС ближневосточной страны — Ирана.

Это объясняется тем, что восстановление отношений между Тегераном и Эр-Риядом, состоявшееся при посредничестве Пекина 10 марта этого года, запустило волну "эффекта домино" примирительной дипломатии между государствами Ближнего Востока.

Во-первых, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны стали партнерами ШОС по диалогу. Это означает, что ОПЕК+ теперь на стороне Поднебесной.

<...>

Американская валюта сильна, потому что в 1974 году США создали систему нефтедоллара, в результате которой в обмен на свою безопасность Саудовская Аравия стала вести торги в этой денежной единице.

Но теперь Эр-Рияд не желает служить Вашингтону в ущерб собственным интересам и пытается заключать сделки в юанях. Также в неамериканском лагере звучат предложения вести торговлю в собственной валюте, валютах БРИКС или Азиатского валютного фонда.

Таким образом, наличие ОПЕК+ на стороне Китая ускоряет уход не только от однополярности США, но и от доллара.

Президент Бразилии Лула да Силва, 14 апреля встретившийся с Си Цзиньпином в Пекине, на следующий день в ходе пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что Соединенные Штаты не должны поощрять военные действия на Украине.

В последнее время Китай значительно расширил экономическую деятельность в Южной Америке, обогнав США и став крупнейшим торговым партнером континента. Это тесно связано с тем, что Поднебесная является одним из основных участников БРИКС.

История дружественных отношений между Африкой и Китаем весьма глубока — она восходит к эпохе Мао Цзэдуна.

Население стран, не присоединившихся к антироссийским санкциям в связи с конфликтом на Украине, составляет 85% от всего человечества. Многие из этих держав пытаются примкнуть к Китаю, составившему мирный план, а это значит, что, несмотря на кажущуюся неэффективность, предложение обладает огромной силой.

За этим стоит философия действий Си Цзиньпина — победа без единой капли крови. Об этом я расскажу в другой раз.

Более того, если Пекин, подавляющий свободу слова, добьется тектонического сдвига от однополярности к многополярности и начнет строить новый глобальный порядок, нам придется жить в рамках этого устройства. Если мы хотим избежать этого, нам остается только одно — прилагать усилия, чтобы добиться правды.

Автор: Хомарэ Эндо (Homare Endo). Родилась в Китае в 1941 году. Вернулась в Японию в 1953 году после окончания гражданской войны в Китае. Директор Глобального института китайских исследований. Почетный профессор университета Цукуба, доктор наук. Приглашенный исследователь и профессор Института социологии Китайской академии общественных наук. Член Японской ассоциации литературы и искусства. Автор многих книг.

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