Оценена опасность столкновения спутников Starlink с объектами в космосе

Спутники группировки Starlink стали чаще уклоняться от объектов в космосе. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Журналисты медиа сослались на актуальный отчет Федеральной комиссии связи США (FCC), собранный на основе данных, которые SpaceX в обязательном порядке передавала ведомству. Специалисты регулятора выяснили, что в период с 1 декабря 2022 года по 31 мая 2023 года спутники совершили 25 тысяч маневров, чтобы избежать столкновения с объектами на орбите — комическими кораблями, другими спутниками и космическим мусором.

Авторы медиа отметили, что ежедневно спутники в среднем уклоняются от объектов на орбите около 140 раз. Причем с момента запуска спутников в 2019 году количество маневров достигло 50 тысяч. Специалисты оценили данные и пришли к выводу, что опасность столкновения спутников с другими объектами выросла: «Это свидетельствует об опасной тенденции повышенного риска столкновений, поскольку количество спутников Starlink продолжает расти».

Журналисты Gizmodo напомнили, что ранее в SpaceX обсуждали возможное возникновение подобных инцидентов. В августе 2021 года инженеры корпорации заявили, что спутники оборудованы специальной системой предотвращения столкновения, которая сработает, если вероятность контакта будет более 0,001 процента.

В конце марта представители Федеральной комиссии связи США предложили подключать спутники напрямую к смартфонам. По словам специалистов FCC, таким образом можно решить проблемы связи и налаживания стабильного сотового покрытия в «мертвых зонах».