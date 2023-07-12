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ЦАМТО

Ирак намерен закупить истребители JF-17 "Тандер"

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Двухместный истребитель JF-17B ВВС Пакистана
Двухместный истребитель JF-17B ВВС Пакистана.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 11 июля. По информации пакистанских СМИ, командование ВС Ирака намерено приобрести в Пакистане легкие боевые самолеты JF-17 "Тандер". Таким образом, Ирак стал пятой страной, инициировавшей закупку истребителей у Пакистана.

По данным источников Thenews.com.pk, иракское правительство одобрило выделение 664 млн. долл. на покупку в Пакистане 12 самолетов JF-17 "Тандер" Блок.3.

Ранее сообщалось, что Ирак уже подписал с пакистанской компанией контракт на покупку неуточненного количества самолетов, предположительно, JF-17. Переговоры о продаже самолетов продолжались более двух лет.

Как сообщается, Ирак заинтересован в приобретении самолетов JF-17, в первую очередь, для использования их против БЛА, поскольку сталкивается с этой угрозой постоянно. По словам источников издания, покупка самолетов в Пакистане станет крупнейшей оборонной сделкой между двумя странами.

JF-17 – однодвигательный многоцелевой боевой самолет, разработанный китайской Chengdu Aircraft Industry Corporation (CAIC) при участии Pakistan Aeronautical Complex (PAC). Дальность полета составляет 1200 морских миль (2222 км), но может быть увеличена за счет внешних топливных баков. Самолет максимальной взлетной массой 13,5 т на семи узлах подвески может нести боевую нагрузку массой до 4600 кг и в любое время суток применять вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность".

Вариант Блок.3 будет оснащен разработанной китайской корпорацией CETC (China Electronic Technology Group Corporation) РЛС KLJ-7A с активной антенной решеткой с электронным сканированием (AESA), усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы, сможет нести больше полезной нагрузки, а также применять более широкий спектр вооружения.

Как сообщалось, около 58% планера JF-17 производится в Пакистане, а 42% – в Китае, окончательная сборка проходит на предприятии PAC в Пакистане. Покупателями JF-17 являются ВВС Пакистана, Нигерии и Мьянмы. Переговоры о продаже истребителя также велись с Азербайджаном, Аргентиной, Катаром, Малайзией, Марокко, Суданом и Шри-Ланкой.

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