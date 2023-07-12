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Известия.ru

Военный историк оценил риск эскалации после передачи Киеву дальнобойных ракет

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Кнутов о передаче ВСУ дальнобойных ракет: это доказывает неудачи в контрнаступлении

Решение Франции о передаче ракет дальнего радиуса действия Украине приведет к эскалации боевых действий. Об этом 11 июля «Известиям» заявил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

По мнению эксперта, речь идет о поставках ракет SCALP, которые являются аналогом британских Storm Shadow.

«SCALP — аналог Storm Shadow с дальностью порядка 300–500 км. Эта ракета франко-британского производства. У нее маленькая заметность, интеллектуальная система наведения, высокая точность поражения цели. Полеты совершают на высотах 30–50 м со скоростью в пределах одного маха. Передача дополнительных наступательных вооружений, конечно, не будет способствовать тому, чтобы как-то формировалась ситуация в сторону мира, это, наоборот, эскалация боевых действий», — сказал он.

Крутов отметил, что передача дополнительных вооружений является подтверждением того, что наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) идет безуспешно.

«Основная цель передачи этих ракет — поддержать наступательные возможности украинской армии с учетом того, что на сегодняшний день украинская армия практически остается на месте, продвижения нет в ходе широко заявленного контрнаступа. Это можно оценивать только как стремление любой ценой затянуть боевые действия и усилить конфликт», — сказал эксперт.

О решении поставить Киеву ракеты дальнего радиуса действия сказал ранее в этот день французский лидер Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал это решение ошибочным, но не влияющим на ход спецоперации по защите Донбасса. Россия примет соответствующие контрмеры, подчеркнул Песков.


Западные страны пытаются усилить военную поддержку Украины на фоне признания провала контрнаступления ВСУ. Так, 7 июля полковник украинской армии Сергей Яндульский в беседе с обозревателем Лоренцо Кремонези в статье для Corriere Della Sera признал, что украинское контрнаступление не принесло ожидаемых результатов. Причиной он указал сильную подготовку Вооруженных сил РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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