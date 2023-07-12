Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ

Министр обороны РФ в том числе посетил АО "Ремдизель", которое ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КАМАЗ", выпускающий грузовые автомобили

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны России в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан. В МО РФ отметили, что Шойгу, в частности, поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны России рассмотреть вопрос о формировании с "Камазом" рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Шойгу также заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, отметили в ведомстве.