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ТАСС

Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ

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Военный тягач МТ-ЛБ
Военный тягач МТ-ЛБ.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Ремдизель"

Министр обороны РФ в том числе посетил АО "Ремдизель", которое ведет капитальный ремонт и модернизацию, установку и монтаж вооружения и военной техники, а также автозавод "КАМАЗ", выпускающий грузовые автомобили

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ/КАЗАНЬ, 11 июля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о заинтересованности Минобороны России в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что Шойгу во вторник в ходе работы в Центральном военном округе проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях, расположенных в Республике Татарстан. В МО РФ отметили, что Шойгу, в частности, поручил главному автобронетанковому управлению Минобороны России рассмотреть вопрос о формировании с "Камазом" рабочей группы для помощи в обслуживании автотехники в зоне СВО.

Шойгу также заявил о заинтересованности Минобороны в модернизации парка бронетранспортеров МТ-ЛБ, отметили в ведомстве. 

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Страны
Россия
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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