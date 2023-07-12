Эксперт считает, что Киев не сможет применять ракеты SCALP без доработки носителей

Военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов отметил, что SCALP является почти полным аналогом Storm Shadow

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Киеву придется отдельно дорабатывать носители под французские ракеты SCALP несмотря на то, что они являются почти полным аналогом ранее переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ) Британией Storm Shadow, рассказал военный обозреватель ТАСС Владимир Карнозов.

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник сообщил о том, что Франция намерена передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. По данным агентства France Press, речь идет о поставках ракеты SCALP.

По словам Карнозова, ракета SCALP является почти полным аналогом Storm Shadow - изделия идентичны по механической части и по таким характеристикам, как дальность. "Отличаются они лишь радиоэлектронной составляющей. Если в английской ракете применяются сенсоры англо-американского производства, то во французской - собственного производства", - отметил он, указав на то, что ракеты требуют разных носителей.

"Если в Великобритании носители этой ракеты - самолеты Eurofighter, то у Вооруженных сил Франции таких самолетов нет, у них основной носитель - [истребитель] Rafale, он не полностью соответствует стандарту НАТО. Например, если подвесить английскую ракету на французский самолет, то она не будет работать. Но у ВСУ все равно нет никаких западных самолетов на вооружении. <...> Понятно, что передается ракета SCALP, предназначенная для запуска с самолета. Тогда придется самолеты Су-24 и Су-27 соответствующим образом дорабатывать под эту ракету", - сказал он.

Ранее редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков рассказывал ТАСС, что российские зенитные ракетные комплексы малой и средней дальности семейства "Тор", "Бук" уже продемонстрировали в Сирии способность уничтожать ракеты Storm Shadow. Ракета может развивать скорость до 800 км/ч и совершать полет на маленькой высоте.